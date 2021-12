Confira trechos de debates marcantes nas eleições no Brasil

A presidente Dilma Rousseff (PT) e o senador Aécio Neves (PSDB) participam nesta sexta-feira, 24, na TV Globo, do último debate antes do segundo turno das eleições presidenciais. Historicamente, esses encontros são decisivos no pleito.

Um dos mais embates mais lembrado foi em 1989 entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Melo. Eles chegaram na reta final da campanha muitos próximos nas intenções de votos, com Collor com 47% e Lula 46%, de acordo com o Ibope. Cientistas políticos falam que o debate foi crucial na vitória de Collor.

Mas esse não foi o único embate histórico no Brasil. Confira vídeo feito pelo site Uol, parceiro do Grupo A TARDE, com trechos de debates marcantes no país.

De Jânio a Lula; reveja trechos de debates quentes na TV

