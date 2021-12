O candidato do PSOL ao governo da Bahia, Marcos Mendes, é o entrevistado nesta segunda-feira, 15, da Sabatina A TARDE, transmitida pela TV Aratu.

Mendes responde perguntas dos jornalistas do grupo A TARDE Jeane Borges, Patrícia França e Biaggio Talento, com apresentação do também jornalista e colunista Levi Vasconcelos. Clique no player acima para ver.

Anteriores

Se você perdeu as sabatinas anteriores, com Paulo Souto e Lídice da Mata, os vídeos são apresentados abaixo. Clique play para ver e ouvir.

Da Redação Confira Sabatina A TARDE com o candidato Marcos Mendes

