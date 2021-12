Confira na íntegra a entrevista com Marcos Maurício, candidato ao senado baiano

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis (SINDPOC), Marcos Maurício (DC), estreia a série de entrevistas com os postulantes a uma das duas vagas reservadas a Bahia no Senado Federal nas eleições de 7 de outubro. O candidato explanou sobre os principais projetos que pretende apresentar no Senado. Na segurança pública, uma das principais bandeiras de campanha, ele pretende defender prisão perpétua para crimes de homicídios com atos de crueldade. Para controlar a natalidade e gravidez na adolescência, se eleito, o candidato vai defender a disponibilização de dispositivo ultra interino (DIU) para meninas entre 12 e 22 anos de idade. O projeto, segundo ele, é para estimular que o governo, com autorização dos pais, implante o método contraceptivo para que a jovem só decida ter filho após os 22 anos, “com outra estrutura, com mais maturidade e melhores condições financeiras”, completa.

Quais são os seus principais objetivos no Senado?

Mudar o modelo de segurança pública, pois hoje a sociedade baiana é líder brasileira em mortes violentas intencionais por sete anos consecutivos. A falta de segurança compromete muito, e no Senado vamos potencializar com um grande projeto, a questão da investigação criminal harmonizada com a inteligência.

O que pretende fazer para reverter o quadro?

Estamos levando um projeto macro para o Senado Federal de mudança de modelo de investigação criminal e de inteligência policial no âmbito nacional e consequentemente impactara a Bahia como um todo.

Quais as qualidades o próximo senador da Bahia deve ter?

Moralidade e honestidade são os principais fatores para trazer normalidade a nosso estado. A sociedade clama por pessoas honestas no poder. A mudança é necessária para tirar os velhos políticos e colocar pessoas novas. O senador deve ser comprometido com o estado. Temos que criar leis para o povo baiano e fazer fiscalização minuciosa dos recursos federais que chegam ao estado. O senador deve fazer o contraponto de trazer o recurso e verificar se ele está sendo aplicado de maneira correta.

E o governador?

O próximo governador deve dar qualidade no serviço público e geração de emprego e renda através de polos como o turismo e agricultura, incentivo de pequenas e médias empresas. Eu espero que seja o nosso candidato João Santana, pois ele está preparado para melhorar a Bahia como um todo.

A previsão é visitar quantos municípios durante a campanha e quais os critérios de escolha deles?

Pretendemos visitar mais de 150 até o dia 5 de outubro. Já alcançamos cerca de 30. A escolha está sempre relacionada ao território de identidade.

Quais as principais pautas de campanha apresentadas durante as visitas nos municípios baianos?

Estamos levando pautas como melhoria do emprego e renda no estado, priorizando a agricultura, agropecuária, pois temos vários potenciais econômicos na área da agricultura.

.

Durante as visitas de campanha ao interior, quais problemas têm encontrado e quais soluções poderiam ser aplicadas?

As demandas são comuns tanto da capital como no interior. As principais entre os municípios que já passamos é a segurança pública, geração de emprego e renda e a saúde, com a regulação. Para melhorar, vamos ter projetos de viabilização para trazer recursos para agricultura familiar, de base, para incentivar o que temos no local. Na segurança, o projeto é para impedir o grande número de mortes. Por isso, no Senado, pretendo defender prisão perpétua para crimes de homicídio de forma cruel, como emboscada. Pois são pessoas que não tem condições de conviver na sociedade. Pretendemos também disponibilizar DIU para meninas entre 12 e 22 anos de idade. Temos que cuidar das nossas crianças, pois muitas meninas sequer sabem o que é ter um filho. Esse projeto é para estimular que o governo, com autorização dos pais, e sabendo da situação da criança, ou que ela esteja na rua, estimule colocar DIU para que depois ela tenha filho com outra estrutura, com maturidade e melhores condições financeiras.

Quais as suas propostas para temas como segurança, saúde e educação?

Na segurança, vamos focar na investigação criminal de qualidade e de forma universalizada. Ou seja, a investigação em todas as unidades da Polícia Civil em todo estado da Bahia. Somente desta forma, com inteligência dando suporte as unidades que vamos resolver o problema de elucidação, pois muitos desses crimes são feitos por uma pessoa que acaba vitimando outras 30. Mas se ela fosse presa no primeiro ou segundo diminuiríamos o numero desse tipo de crime no estado.

Para a saúde, pretendo organizar nos grandes centros urbanos regionais da Bahia, hospitais com alta complexidade. Colocaremos nos grandes hospitais regionais equipamentos de ponta para folgar Salvador. Isso vai melhorar a regulação, que tem procissão de veículos de municípios para atendimento em Salvador.

Para a educação pretendo trazer os melhores indicativos de escola particular para o ensino público.

O Tribunal Superior Eleitoral proibiu doação de verbas para as campanhas por parte de empresas. Qual a sua opinião em relação a essa nova determinação e quais outras medidas deveriam ter sido adotadas?

Acho perfeito. Mas defendo que os partidos com candidato a governador tenham tempo igual aos que já possuem mandato, pois as pessoas teriam o mesmo tempo para apresentar projetos para a sociedade.

Acredita que a proibição de doação por empresas diminuirá a corrupção?

Acredito que a medida é salutar e que deu impacto nos políticos, pois as empresas faziam o que queriam. As empresas que patrocinavam o governo eram as que estavam nas licitações e ficavam com as grandes obras - a Operação Lava Jato, é um exemplo disso. Era uma relação muito promíscua.

Qual a sua avaliação sobre a atual situação política do país?

Estamos vivendo uma crise de moralidade muito grande. Graças a uma política equivocada, o país entrou em uma grave depressão e estamos pagando o preço. Mascararam dados e seguraram a economia e em um determinado momento tivemos que pagar a conta.

Como reverter essa situação?

Precisamos de um político que tenha transparência nas ações e que seja viável para recuperar a economia. O próximo presidente da República deve ser voltado para questões internas, como a qualidade do serviço público, sem isso, não conseguimos equilibrar esse jogo. A falta de segurança é o principal mal do país. Dessa forma não vamos conseguir nos desenvolver, pois sem segurança pública de qualidade não temos a liberdade para termos educação de qualidade que possa desenvolver pessoas, e saúde que possa ser compatível com o que nós pagamos.

Qual a sua avaliação do governo Temer?

O governo Temer pegou a economia em frangalhos, a economia está diretamente relacionada ao mercado internacional, que também passa por uma crise. É uma parte muito sensível, pois a população não vai entender que tem que passar por esse processo pequeno, interno, macroeconômico.

O senhor se posiciona a favor das reformas do governo Temer?

Não sou adepto a reforma trabalhista, nem a da terceirização e a da previdência. Entendo que são assuntos que devem ser discutidos com a população, principalmente porque a reforma trabalhista não gerou emprego, embora fosse uma tentativa. O trabalho parcial não tem como gerar emprego. Sou a favor de reforma que possa gerar emprego e traga equilíbrio para a economia.

Qual o seu posicionamento em relação à descriminalização do aborto?

Sou contra, a depender do contexto. Em caso de estupro, por ser crime, e em casos de crianças com anencefalia. Mas crianças saudáveis não, pois temos vários métodos contraceptivos. Sou contra porque sou a favor da vida.

.

É favor da redução da maioridade penal?

Não. Sou totalmente contra porque o jovem não tem capacidade de entender o que acontece na nossa sociedade que é materialista, patrimonialista, imediatista e exige demais do jovem. O próprio Estado, que tem que preparar esse jovem para entrar no mercado que é tão concorrido não prepara e deixa-o falido lá. Sou contra a [redução da] maioridade penal, mas sou a favor de penas mais severas para aqueles que cometem homicídio.

O senhor é a favor das cotas no sistema educacional e no funcionalismo público?

Sou a favor de forma temporária. O estado tem que investir na qualidade do ensino. Nenhum negro quer ser chamado de coitado. Ninguém quer. O que todos querem é ter qualidade no ensino público para se tornar um profissional qualificado. A ideia é equilibrar o jogo e promover a igualdade de oportunidades.

adblock ativo