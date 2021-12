Confira na íntegra a entrevista com João Santana, candidato ao governo baiano

O ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula, João Santana, é candidato ao governo do Estado nas eleições de 7 de outubro pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido que preside na Bahia. Esta é a primeira disputa eleitoral do postulante ao palácio de Ondina, que falou sobre suas experiências, principais propostas de campanha, teceu opiniões sobre temas polêmicos, e comentou sua relação com os correligionários Michel Temer, Lúcio Vieira Lima e Geddel, nunca visitado por ele durante os quase um ano em que permanece detido na penitenciária da Papuda, em Brasília, segundo contou. O candidato confessou que a decisão de participar do pleito não partiu dele e criticou duramente os partidos PT, DEM, PCdoB, e PP, considerando o atual governador Rui Costa (PT) “ingrato”, e afirmou que a atitude do prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) de isolar o MDB do bloco de oposição a Rui foi uma “estupidez”. João Santana é favorável a descriminalização do aborto, a recente reforma trabalhista, e disse que vai exigir curso superior como requisito obrigatório para policiais militares do Estado. O candidato revelou, ainda, não está preocupado com a base que fará na assembleia caso seja eleito, que tem pavor a corruptos e preguiçosos, e que os resultados das pesquisas que apontam favoritismo e vitória de Rui Costa no primeiro turno é “conversa para boi dormir”.

Quem é João Santana?

Eu fui secretário de infraestrutura e desenvolvimento econômico da cidade de Irará, fui secretário de saúde em Irecê e Euclides da Cunha, presidente da Embasa, presidente da Urbes, superintendente do INSS na Bahia, secretário de Serviços Públicos de Salvador, Secretário Nacional de Infraestrutura Hídrica, Secretário executivo no Ministério da Integração Nacional, e Ministro de Estado da Integração Nacional. De todos estes, o mais importante foi ser Secretário Nacional de Infraestrutura Hídrica, porquê me deu a oportunidade, de, através de orçamento que se aproximava de 60 bilhões, três vezes o orçamento do Estado da Bahia na época, realizar obras gigantescas neste País, dentre elas, a mais importante de todas, apelidada de “transposição do Rio São Francisco, que na realidade é a integração da Bahia hidrográfica do São Francisco, com as bacias hidrográfica do Nordeste, com vistas a cobrir o déficit previsto pela Agencia Nacional de Água (ANA), dando garantia hídrica a 12 milhões de pessoas no Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Passei também pela iniciativa privada.

MDB

Ser candidato era um desejo seu ou o partido o influenciou? E por qual motivo, mesmo com toda experiência, só agora candidatou-se, sendo esta a sua primeira disputa eleitoral?

O que pesou inicialmente foi a exigência do MDB para que fosse tomada uma posição, então, resolvemos lançar a candidatura. Confesso que não foi uma decisão minha, aliás, sem querer me vangloriar disto, mas eu jamais me ofereci para nada, foram as condições que encontraram em mim. A primeira por ser um político estável ideologicamente, politicamente, com cinquenta anos no mesmo partido.

O atual presidente Michel Temer que pertence ao seu partido MDB, atingiu índices recordes de rejeição e desaprovação do seu governo, conforme indica as últimas pesquisas de institutos a exemplo do Datafolha e Paraná. Como a imagem dele será usada em sua campanha, e como pretende responder aos ataques dos adversários relacionados às ações, medidas, e forma de governar de Temer?

Com a dignidade que sempre tive. Temer é meu companheiro e presidente do partido, o conheço há mais de 30 anos de perto, porque convivo na esfera nacional do MDB, e não concordo com essa taxação que fazem sobre ele, de baixa aprovação. Ele é acusado por alguns de golpista, mas ele foi eleito duas vezes pela chapa do PT, serviu para ajudar a eleger os petistas, agora, quando ele assume, depois de um processo republicano democrático da Justiça, ele é golpista? Aí se encaminha o processo que o PT e o PCdoB sabem fazer melhor: oposição pela oposição, parnasianamente e sem medidas. Aqui na Bahia o governador (Rui Costa-PT), está sendo muito ingrato, uma vez que o governo do presidente Temer e os deputados da Bahia aplicaram nos seus municípios cerca de R$ 18 bi, sem especificar partidos. Temer é um homem democrático e assumiu sabendo que teria de tomar medidas impopulares. Deviam agradecer a coragem de um presidente que assumiu sabendo que teria de tomar essas medidas. E quem deixou o rombo, foram eles do PT, será que eles esqueceram isso?

Uma das principais lideranças políticas do MDB, Geddel Vieira Lima, está preso há cerca de um ano na Penitenciaria da Papuda, em Brasília. E seu irmão Lúcio Vieira Lima está sendo investigado. O desgaste da imagem do partido na mídia baiana e nacional foi amplo, dado fato pelo qual Geddel responde (Lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso das malas com R$ 51 Milhões encontrados em um apartamento atribuído à sua família, em Salvador). Como o Sr. reagiu ao ocorrido? E como fará para tentar desvincular a sua imagem dos crimes que são investigados e que foram cometidos por lideranças políticas do seu partido?

Em primeiro lugar não são os políticos do meu partido na Bahia, os dois irmãos é que estão com esse problema, e eu até lamento, mas cabe apenas a eles resolverem o problema. Nós temos 94.433 filiados, sem os dois irmãos são 94.431, será que essas pessoas todas se contaminaram? Coisa que ainda não é definitiva, temos que admitir que ainda é suposição. O Geddel está preso até agora para não obstruir a Justiça, essa é a conversa que a gente ouve.

Então o Sr. considera que são suposições?

Quanto a detalhes eu não entro. Quem pode informar isso é a Polícia Federal, o Ministério Público, ou os advogados da família. Eu adianto que jamais os vi fazendo alguma coisa errada, nunca me pediram para fazer nada errado, então, não entendo como vão vincular uma coisa... “Eu não posso responder pelo que eu não fiz”, essa que é a realidade. O próprio ex-presidente Lula está preso e eu até lamento, mas estou aqui conversando livremente, então, como é que a imprensa ou qualquer outra pessoa vão querer vincular uma coisa...

Na verdade candidato, a campanha está começando agora, virão novos debates. Este é um assunto pertinente à Bahia, e o Sr. uma hora vai encará-lo, uma vez que os seus adversários vão certamente questioná-lo ...

Deixe-me completar então: - Qual é o adversário que tem coragem de me perguntar se vai haver influência negativa desse episódio com a minha candidatura? Os políticos do Partido Progressista (PP)? Com uma teia enorme de pessoas presas, acusadas dos mais absurdos, bilhões e bilhões de reais usados criminosamente e surrupiados do País? Aqui na Bahia o ex-governador Jaques Wagner (PT) está respondendo um processo imenso, o MP-BA diz que ele se apropriou de R$ 84 milhões só na obra da Fonte Nova. O pessoal do DEM a nível nacional tá todo mundo respondendo processos políticos.

O Sr. não tenha dúvidas de que com todos os candidatos falaremos sobre todas as questões polêmicas, e todas as propostas, não fugiremos de nada. Para ficar claro que não é algo com o Sr. ou o seu partido. Todos vão responder às perguntas que forem convenientes sobre absolutamente todas as questões, afinal, políticos de quase todos os partidos estão envolvidos em casos como este, como o Sr. acabou de falar. Disto isto, como a sua experiência política e o tempo no partido MDB (50 anos), pode lhe favorecer para chegar ao posto de Governador do Estado?

A minha experiência não é como candidato. Nunca fui eleito, sou apenas um membro do partido, já fui vice-presidente, secretário geral, presidente estadual, agora sou presidente estadual do partido, então, a minha experiência partidária se resume a isso, agora, eu acho que por todos os cargos que passei eu ganhei muita experiência para administrar qualquer coisa. O maior cargo que existe no País, o de Ministro de Estado, eu exerci. O segundo cargo na hierarquia é o de secretário executivo de Ministério... o que muita gente não sabe: O ministro não ordena despesas, quem ordena é o secretário executivo. O ministro manda, mas quem assume é o secretário executivo, e eu estive neste posto. Pouca gente vai ter melhores condições, pelos canais que conheço, e experiências que eu tive, de governar melhor a Bahia.

Qual avaliação faz do seu partido atualmente no cenário Nacional? Em algum momento pensou em deixar o MDB?

Não, e não é porquê simplesmente eu me acomodei. Somos o maior partido do Brasil, porquê continuamos com a característica inicial. No tempo da ditadura nós abrigamos todos esses partidos de esquerda, e estes partidos quando nós conquistamos a liberdade democrática, eles se configuraram, se formaram, mas continuamos com o mesmo espírito. Encontra-se no MDB pessoas mais à direita, outras mais à esquerda, ou mais ao centro. A única coisa que o MDB tem quê, no meu modo operante-político de ver, chama-se a maneira de interpretar a realidade brasileira.

Como presidente da sigla na Bahia, quais foram e quais são os maiores desafios para formar coligações e obter os benefícios subsequentes, como tempo de rádio e televisão e etc.? Como lida com essa questão?

Quando assumimos a candidatura estava havendo uma espécie de “pulga”, quando seis deputados estaduais “ouvindo o canto da sereia”, que, um dia, vou relatar isso publicamente, não é o momento, e vou relatar com detalhes para as pessoas ver como as pessoas são ingratas e falsas as vezes. Esses deputados, um ou dois muito ligados já ao partido e outros recém partidários, saíram do MDB, então, quando nós assumimos a candidatura, pelo o que a própria imprensa dizia, o MDB estava leproso. Que ninguém ia se encostar... teve até um prefeito de Salvador, o ACM Neto, pelo menos os jornais disseram isso e foi verdade pois ele não modificou, disseram que ele chegou lá dizendo que “eu vou coordenar as oposições ao governador Rui Costa, mas não quero ninguém do MDB”. Um ou outro político do PSDB também andou dizendo que não queria relações com o MDB, e do ponto de vista político, é uma estupidez ao meu ver, ninguém deve negar apoio político a ninguém, porque você pode até dizer que você não vota em mim, mas quer o meu voto...

.

Seria autoritarismo do prefeito ACM Neto?

Ele disse isso para o pessoal do grupo dele, porque para nós, não valeu nada, só buliu em nossos brios. E aí, com a aparência de “leprosos”, de uma hora para outra, no finzinho do prazo eleitoral, haviam cinco partidos querendo fazer coligação conosco, e nós escolhemos só um, o DC (Democracia Cristã). Com quinze dias que anunciamos a candidatura já tínhamos 52 candidatos a deputados federais, e vinte e poucos estaduais, e hoje nós temos 50 candidatos estaduais na coligação de partidos bem menores que o nosso, e temos 55 federais. Não faço política para obter favores e vantagens dela, faço porque gosto. Hoje estamos provando que somos realmente fortes independente da minha vitória ou não.

Renan Calheiros, Romero Jucá, Edison Lobão, Eduardo Braga, Munício Oliveira, Fernando Bezerra, Garibaldi Filho, Jader Barbalho, Marta Suplicy, Zezé Perrela, e o ex-presidente do MDB Valdir Raupp (RO), doze ao todo, formam o grupo do segundo partido com maior número de senadores com problemas na justiça, por problemas com corrupção, lavagem de dinheiro e delitos contra a Lei de Licitações, uma parte destes, inclusive, estão sendo investigados na Lava Jato. Ou seja, como debater e combater a corrupção tendo tantos nomes do partido envolvidos nessas investigações, e como pretende abordar o tema, haja vista o que o partido enfrenta atualmente na justiça?

Eu não sou o paladino da moralidade, mas posso adiantar que dentro das minhas condições eu sou quase que a perfeição em termos éticos e vou continuar agindo assim. Eu passei por vários cargos e em vários governos, passei por todos com dignidade e vou continuar agindo como sempre fiz, Eu tenho pavor a qualquer tipo de preguiçoso e a corrupto.

Em 2010 o Sr. foi Ministro da Integração Nacional, até o final do governo Lula em 2011, quando substituiu Geddel Vieira Lima. O que encontrou de positivo e negativo como legado de Geddel no Ministério, e quais ações, atividades, medidas e projetos tiveram maior importância durante a sua liderança na pasta?

É algo impressionante, o Geddel foi um grande ministro para este País, e principalmente para a Bahia, ele foi acusado pela imprensa principalmente do Sul do Brasil de que estava jogando dinheiro do ministério todo dentro da Bahia, o que não é verdade. É claro, ele prestou mais atenção na Bahia, atuou bem na Bahia, para se ter uma ideia, quando ele foi ministro e eu o sucedi e quem me nomeou foi o então presidente Lula, ele apenas me indicou, e eu como sou mais velho que ele, já o recebi, ele foi meu subordinado quando eu era presidente da Embasa foi o meu diretor administrativo... encontrei o Ministério bem, funcionando muito bem, nada foi reprovado no período do Geddel, as contas foram aprovadas, tudo normal, e grande obras foram encaminhadas no Brasil todo. Agora, aqui na Bahia, entre ele e eu fizemos 36 saneamentos básicos em cidades da Bahia de São Francisco, depois fizemos o programa “água para todos”, que foi uma criação do Geddel com o presidente Lula, depois todo mundo no Brasil é “dono” do programa, através desse programa fizemos na Bahia 10 mil cisternas e 360 sistemas simplificados de água em povoados; concluímos a primeira etapa do sistema de irrigação do salitre em Juazeiro; concluímos o baixo de Irecê; a barragem de Coronel João Sá. Aqui em Salvador só de uma vez fizemos 118 milhões de reais em obras como os canais do chame-chame, o canal do Imbuí, no Subúrbio Ferroviário... Em síntese, na Bahia aplicamos algo em torno de R$ 850 milhões de reais, desse valor conseguimos pagar beirando R$ 500 milhões, mais da metade.

Como é atualmente a relação do senhor com o presidente Michel Temer e os Vieira Lima?

Normal. Quer dizer, com os Vieira Lima não, porquê Geddel está preso e não o vejo há meses, eu nunca fui visitar. O Lúcio é candidato, foi o deputado mais votado na Bahia na eleição passada, está disputando a eleição dele, enquanto não sofrer nada, a minha relação com o Lúcio em termos partidários é normal. Com Temer é uma relação institucional, eu sou presidente do MDB da Bahia, e ele o presidente do Brasil e é do MDB também, é uma relação partidária.

Governabilidade:

Se eleito, como o senhor pretende consolidar uma base na Assembleia para aprovar as propostas do governo?

Em primeiro lugar eu não estou preocupado com a base que vou fazer, estou preocupado em apresentar na própria Assembleia o meu projeto, e aí não tenho a menor dúvida de que a grande maioria virá naturalmente me apoiar, porquê, dentre outras coisas, eu vou fazer com tanta transparência o meu governo, que a cada momento que a Assembleia aprovar ou vou pra televisão dizer o povo que ela aprovou, e a cada momento que ela não aprovar, se não for correto, eu vou também denunciar, acho que não terei problemas.

Já tem ideia do perfil de um futuro secretariado? As pastas atuais serão todas mantidas ou o Sr. pensa em fazer algum ajuste?

Algumas coisas são fundamentais, assinar o termo de posse, assinar uma auditoria para ter ideia de como está a parte financeira, até para saber o que terá continuidade, e escolher pessoas, que, olhe bem, eu não gosto muito da meritocracia pura, no serviço público a pessoa tem que ser meritória e ter sensibilidade política. Na vida pública é fundamental a responsabilidade, e eu vou arrumar todo o meu secretariado, todos os meus técnicos entre os que têm mérito e os que tem sensibilidade política.

Sobre Jane Cruz, candidata a vice-governadora em sua chapa, como ela pode ajuda-lo não só durante a campanha, mas também para implantar as suas ideias e propostas?

Ela não foi escolhida pela saia que veste, foi escolhida por que é empreendedora, corajosa, militante, é politizada. Uma pessoa que só vai somar a mim como candidato e ao partido de uma forma geral. Eu não quero ir para a filosofia de que “manda quem pode e obedece quem tem juízo”, discutindo livremente, a minha vice terá acesso àquilo que ela achar conveniente, entretanto, pela formação dela (Pedagogia), eu acho que ela deve ficar mais envolvida com educação.

Programas sociais:

Quais as ideias do seu programa de governo para lidar com questões relativas a infância, juventude, mulheres, pessoas com deficiência e idosos?

Vou tratar a economia para através dela reduzir o desemprego, agora existe uma área chamada sistêmica: educação, saúde, segurança e infraestrutura... eu não posso detalhar ainda, mas farei uma campanha contra as drogas utilizando Igrejas com parceria com o governo. Sobre as mulheres, eu sou apaixonado por mulher, a minha manda e desmanda, pisa em minha cabeça, me dá tapa, eu aceito tudo, o tal empoderamento feminino é mentira, pois já existe, a mulher já manda em tudo, eu tiro por lá por casa, agora, as sabias mandam de forma que ninguém percebe. Eu sou pela liberdade total, pela emancipação da mulher, porque elas têm coisas que os homens não fazem. Mulher tem acesso igual a nós, pensa igual a nós, mas tem muita mulher que quer abusar... agora, tudo que houver de campanha pelo empoderamento, pela participação da mulher eu vou apoiar, até por que não me sinto no direito de ser contra qualquer atividade da mulher. A liberdade é fundamental.

.

Temas polêmicos:

Qual o posicionamento do senhor em relação à descriminalização do aborto?

Eu sou a favor da descriminalização, se a mulher está com um filho na barriga é dela, não é do homem. Sou a favor que a mulher decida.

O senhor apoia o sistema de cotas na educação e funcionalismo?

Apoio totalmente.

É a favor ou contrário a descriminalização da maconha e o uso medicinal e recreativo da planta? E como resolver o problema das drogas (Uso/Tráfico) no Estado?

Um assunto para estudar ainda.

Quais são as suas propostas para as seguintes questões:

Saúde: Resolver o problema da fila da regulação, a reestruturação do Planserv que está falindo, e criar uma carreira pública para os profissionais de saúde.

Desemprego: Investir em agricultura e turismo em todas as regiões do Estado, e nas festas como micaretas e carnaval. Entretanto, resolver os problemas de falta de investimento econômico é fundamental para gerar empregos e renda.

Educação: Criar escolas de ensinos técnicos integrais nas cidades, para que tenha uma profissão continuada. Investir em alfabetização.

Cuidar da segurança pública é essencial para o bem estar da sociedade. De acordo com o Anuário da Segurança Pública, a Bahia é o Estado brasileiro com o maior mortes causadas por crimes violentos. Quais as suas propostas para reverter o quadro?

Todos os indicadores na Bahia estão ruins: saúde, educação, segurança, tudo. A segurança pública não é um problema só da Bahia, é um problema socioeconômico que também existe aqui. No controle da segurança pública para ter efetividade é preciso que se desenvolva um processo de inteligência aliada a investigação, para, dentre outras coisas, elucidar crimes. Vou exigir que os oficiais da polícia militar, a exemplo do que acontece com os delgados, tenham, no mínimo, um curso superior de bacharelado.

Atualmente a Bahia é responsável por 36% do PIB da região nordeste e está no oitavo lugar dentre os estados brasileiros com o maior PIB. Quais medidas serão tomadas para aumentar o índice e elevar a economia baiana no seu governo?

Elevo a economia através da agricultura, do turismo, com qualificação profissional, e o mais importante: instalando cadeias produtivas naquilo que for consequência da agricultura, da pecuária, e dos minerais, de forma sustentável.

Sobre a reforma trabalhista (aprovada no governo Temer) e previdenciária, qual a sua avaliação?

Em primeiro lugar eu me preocupo é com o emprego, com os aspectos legais do trabalho eu tenho relativa preocupação, primeiro porquê se essa lei veio facilitar a contratação de mão de obra diretamente entre empregados e empregadores já temos algo positivo. Diria que sou favorável a reforma, mas acho que como tudo que envolve o ser humano e as suas atividades, essa reforma poderá apresentar alguma coisa que não fique bem encaixada, então, praticamente pode melhorar.

.

Eleições

Qual a sua opinião em relação as novas determinações do TSE, como a proibição de doação de dinheiro por empresa para campanhas? Acredita que diminuirá a corrupção no Brasil por conseguinte?

Eu gostaria é que a política não utilizasse um centavo, para que ninguém precisasse ir buscar um retorno. A política é um bem público, e quanto menos investir financeiramente, menos exigirá retorno também financeiramente, então, acho que ainda é pouco, se pudéssemos fazer campanha apenas exibindo as nossas ideias para que o povo escolhesse seria o ideal.

Como avalia a atual situação política do País?

Há poucos dias da eleição não temos a menor ideia de quem será eleito o presidente da República, e acredite, também não sabemos quem vai ser o governador da Bahia, essa história de favoritismo de Rui Costa é conversa para boi dormir. Sair daqui para ir a zona sisaleira está terrível, um trajeto que faria em uma hora e meia, hoje se faz em seis horas. De Irará para Água fria que fica a 17 KM, gasta-se hoje uma hora e meia, as duas prefeituras se juntaram e arrancaram o restante do asfalto que tinha. A Bahia está atoa!

Qual a sua avaliação sobre a prisão do ex-presidente Lula?

Como todas as prisões eu sempre lamento, mas espero que cada um responda sempre pelo que faz de bom e de ruim. Não posso julgar a prisão ... O cara enche dois, três containers de dinheiro, a OAS pagando... ele podia comprar o sítio! O que é um sítio ou comprar um apartamento daquele, para um presidente?

E a avaliação do governo Temer?

O governo Temer fez o que tinha condições de fazer democraticamente utilizando o Congresso Nacional...

adblock ativo