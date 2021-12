Confira agenda dos candidatos para este sábado

ACM Neto (DEM)

9h - Evento de Candidato a Vereador. Local: Centro da Cidade

10h - Grande Carreata 25. Onício na Praça das Gordinhas (Ondina)

15h - Reunião com Equipe de Campanha

Alice Portugal (PCdoB)

7h - Caravana 65 na Feira de São Joaquim

9h - II Caminhada Rumo à Vitória Eng. Velho da Federação

14h - Caravana 65 em Nova Constituinte

18h Encontro com Dra Nadine Gasman, da ONU.

Célia Sacramento (PPL)

8h - Encontro com lideranças em São Caetano.

12h - Entrevista para uma emissora de TV.

15h - Carreata no subúrbio.

20h - Encontro com a comunidade em Mirantes de Periperi.

Claudio Silva (PP)

Manhã - gravação de programa eleitoral; Visita com panfletagem na Feira de São Joaquim.

Tarde - Caminhada com panfletagem em Campinas de Brotas; Visita a comitê de vereadores.

Da Luz (PRTB)

Manhã: encontro com candidatos a vereadores.

13h - Debate na Faculdade de Economia da UFBA.

20h30 - Candidato fala com eleitores no Facebook.

Fábio Nogueira (PSOL)

9h - Terreiro Casa Branca - Feira de Saúde,

15h - Panfletagem Barradão Vitória X São Paulo

18h - Panfletagem no MAM

20h30 - Panfletagem no Rio Vermelho

Sargento Isidório (PDT)

8h30 - Caravana do 12 no Largo do Matatu

9h - Visista ao Matatu

10h - Visita a Luiz Anselmo

11h - Visita à Vila Laura

12h - Visita à Cosme de Farias

adblock ativo