Confira agenda dos candidatos para esta sexta-feira

ACM Neto (DEM)

9h - Caminhada no Lobato - Rua da União

11h - Missa na Igreja do Bonfim

12h30 - Caminhada na Caixa D'Água

16h - Caminhada em Itacaranha

17h - Caminhada na Rua dos Ferroviários

18h30 - Carreata do Imbuí



Alice Portugal (PCdoB)

Manhã - Ida à Igreja do Bonfim.

15h - Caravana 65 em Valéria

Célia Sacramento (PPL)

Não enviou agenda

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Caminhada em bairros de Salvador

Tarde - Reunião com coordenadores da coligação

Noite - Encontro com líderes comunitários na Ribeira

Da Luz (PRTB)

Manhã - Visita escolas

Tarde - estará no Facebook às 13h. Depois participa de carreata na Liberdade, Cidade Baixa, Suburbana, Plataforma e Periperi

Fábio Nogueira (PSOL)

Manhã - Arrastão Fábio 50 na feira de São Joaquim

Tarde - Arrastão no Terreiro de Jesus, às 17h

Noite - Show do Ilê Aiyê, às 19h, na Praça Teresa Batista

Sargento Isidório (PDT)

Manhã - Visita bairros da cidade

Tarde - Visita Cajazeiras

Noite - Reunião da coordenação de campanha

