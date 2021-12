Confira agenda dos candidatos para esta quinta-feira

ACM Neto (DEM)

10h - Caminhada no Arraial do Retiro de Baixo. Ponto de encontro: Rua Soares Filho, próximo à lagoa

11h - Caminhada na Palestina. Ponto de encontro: final de linha da Palestina

15h - Gravação de programa eleitoral

17h - Caminhada em São Cristóvão. Ponto de encontro: Av. Aliomar Baleeiro, em frente à loja Dani Cimentos

Alice Portugal (PCdoB)

7h45 - Entrevista a uma emissora de rádio

9h - Ato pela Educação com Alice

10h30 - Entrevista a uma emissora de TV

15h - Caminhada com Dilma no Campo Grande

19h40 - Debate entre candidatos a prefeito na TVE

Célia Sacramento (PPL)

7h - Caminhada no bairro de Paripe

14h - Agenda administrativa

19h30 - Debate entre candidatos a prefeito na TVE

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Caminhada em Pau da Lima e São Marcos

11h15 - Entrevista a uma emissora de televisão e, em seguida, para um portal de notícias

Tarde - Reunião com coordenação de campanha

20h40 - Debate entre candidatos a prefeito na TVE

Da Luz (PRTB)

Manhã - Candidato se reúne com equipe de campanha para se preparar para o debate entre candidatos na TVE

Tarde - Entrevista a uma emissora de rádio

Noite - Debate entre candidatos a prefeito na TVE

Fábio Nogueira (PSOL)

9h - Visita ao Condomínio Coração de Maria

Tarde - Preparação para o debate da TVE

Noite - Debate entre candidatos a prefeito na TVE

Sargento Isidório (PDT)

9h30 - Caravana no Bairro da Paz. Concentração: entrada do bairro

14h - Atividade parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia

20h30 - Debate entre candidatos a prefeito na TVE

