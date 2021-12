Confira agenda dos candidatos para esta quarta-feira

ACM Neto (DEM)

10h - Carreata em Pirajá e Alto do Cabrito

11h - Caminhada em Plataforma - Rua das Bananeiras

13h - Entrevista a jornal e site de Notícias

16h - Caminhada na avenida Sete de Setembro

Alice Portugal (PCdoB)

11h - Debate da Rádio Excelsior

15h - Caravana no Imbuí e na Boca do Rio

19h - Roda de conversa no Crea

Célia Sacramento (PPL)

8h - Agenda administrativa

11h - Debate da Rádio Excelsior

14h - Reunião com líderes comunitários no Engenho Velho da Federação

16h - Caminhada no Garcia

19h - Roda de conversa no Crea

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Gravação de programa eleitoral

11h - Debate da Rádio Excelsior

Tarde - Caminhada com panfletagem em diversos bairros

Noite - Visita a comunidade do Pau Miúdo

Da Luz (PRTB)

11h - Debate da Rádio Excelsior

Tarde - Estará online no Facebook para responder questões

18h - Roda de conversa no Crea

Noite - Estará online no Facebook para responder questões

Fábio Nogueira (PSOL)

7h45 - Entrevista a uma emissora de rádio

11h - Debate da Rádio Excelsior

14h - Caminhada e panfletagem no bairro de Pernambués

18h - Roda de conversa no Crea

Sargento Isidório (PDT)

8h30 - Atividade na Fundação Dr. Jesus

11h - Debate da Rádio Excelsior

14h - Caravana por diversos bairros

20h - Reunião com a coordenação de campanha

