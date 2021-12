Confira agenda dos candidatos desta quarta-feira

ACM Neto (DEM)

11h30 - Entrevista a emissora de TV.

12h30 - Caminhada no Curuzu. Ponto de Encontro: Av. Lima e Silva com a Rua do Curuzu

15h - Agenda administrativa

16h30 - Caminhada em Alto de Coutos. Ponto de Encontro: Rua 14 de Julho (ladeira da Brahma)

17h30 - Caminhadas em Fazenda Coutos e Bate Coração. Ponto de Encontro: estrada da Base Naval (em frente à Madeireira Ouro Verde)

19h - Evento de candidato a vereador. Local: subúrbio ferroviário

Alice Portugal (PCdoB)

7h30 - Entrevista a uma emissora de rádio

12h - Carreata no CAB

15h - Caravana na Ribeira

Célia Sacramento (PPL)

8h - Caminhada em Paripe

10h - Agenda administrativa

15h - Reunião com candidatos a vereador

17h30 Debate na Faculdade Montessoriano

19h - Debate na Faculdade Maurício de Nassau

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Caminhada pelos bairros Fazenda Grande do Retiro e São Caetano; também grava programa eleitoral

Tarde - Caminhada por diversos bairros da capital

Noite - Gravação de programa eleitoral

Da Luz (PRTB)

Manhã - Entrevista a uma emissora de rádio

13h - Estará online no Facebook para responder questões de internautas. Em seguida, visita a região de Cajazeiras

Noite - Estará online no Facebook para responder questões de internautas

Fábio Nogueira (PSOL)

8 - Panfletagem no Relógio de São Pedro/ Praça da Sé / Pelourinho

13h - Gravação de programa eleitoral

16h - Caminhada na entrada da Boa Vista de São Caetano

18h30 - Entrevista a uma emissora de rádio

19h - Ato de apoio com artistas e ativistas de cultura

Sargento Isidório (PDT)

11h - Entrevista a uma emissora de TV

12h30 - Caminhada com frota de carros de som. Concentração: Ebal, próximo à antiga rodoviária de Salvador, no bairro de Sete Portas

13h30 - Caminhada na região de Brotas, passando pela avenida Dom João VI

19h - Reunião com coordenação de campanha

