Confira agenda dos candidatos a prefeito de Salvador

ACM Neto (DEM)

Candidato cancelou a agenda de campanha por conta das chuvas

Alice Portugal (PCdoB)

7h - Panfletagem na Feira de São Joaquim

9 - Gravação de Programa Eleitoral

14h - Roda de conversa no Instituto Mauá- Pelourinho

16h - Caminhada em São Caetano

Célia Sacramento (PPL)

10h e 15h - Concede entrevistas a meios de comunicação

19h - Encontro com lideranças

Claudio Silva (PP)

10h - Reunião com líderes comunitários de Itapuã

15h - Reunião com lideranças religiosas de Cosme de Farias

18h30 - Encontro com eleitores em Piatã

Da Luz (PRTB)

Manhã - concede entrevistas a meios de comunicação

Tarde - Vai ao Salvador Shopping com apoiadores

Fábio Nogueira (PSOL)

10h - Panfletagem na Estação de trem da Calçada

À tarde - Entrevista a meio de comunicação

À noite - Gravação de programa eleitoral

Sarg. Isidório (PDT)

8h15 - Entrevista a um meio de comunicação

11h - Atividade na Fundação Dr. Jesus

15h - Gravação de programa eleitoral

adblock ativo