Confira agenda deste sábado dos candidatos à prefeitura

ACM Neto (DEM)

10h - Carreata em Castelo Branco/Dom Avelar/Sete de Abril. Ponto de concentração: final de linha de Castelo Branco

15h30 - Lançamento de candidatura de vereador. Local: Hotel Alah Mar - Jardim de Alah

Entre as 16h30 e as 20h30 - Participa do lançamento de candidatura de vereadores

Alice Portugal (PCdoB)

8h - Grande Caminhada 65 Periperi. Concentração em frente ao clube Flamenguinho

14 - Grande Caminhada e Panfletagem 65 em Paripe. Concentração no Mercado de Paripe e rotatória

15h - Inauguração do comitê de Sílvio Humberto

16h e 18h - Lançamento da candidatura de candidatos a vereador

19h - Inauguração do comitê de Neemias - Rótula da Feirinha -

em cima da

Delicatessen Maná - Cajazeiras

Célia Sacramento (PPL)

14 - Encontro na Associação da Limoeiras de Baixo - Vale dos Lagos

16 - Lançamento da campanha candidato a vereador de Marcelo Evangelista, na Avenida Centenário, Rua Nova do Calabar.

22- Encontro com comunidade da Igreja Pentecostal. Local: Rua Presidente Médici, no final de linha de Águas Claras

Cláudio Silva (PP)

8h - Concede entrevista a uma rádio

À tarde - Terá encontro com lideranças comunitárias de diversos bairros, em Patamares

Da Luz (PRTB)

Manhã - Candidato vai fazer uma caminhada nos bairros de Plataforma e Lobato.

Tarde - Vai ao bairro da Ribeira

Noite - Dedicado à família

Fábio Nogueira (PSOL)

9h - Participa de debate realizado por alunos secundaristas com o tema "Encontro Metropolitano de Estudantes Secundaristas de Salvador", no Colégio Estadual Ruben Dário , na Avenida San Martin

10h - Seminário para discutir o Programa de Governo da coligação "Agora é Com a Gente!", PSOL/Rede/PPLÊ/Raiz Movimento Cidadanista/PCR/ na Casa do Olodum, localizada no Pelourinho.

17 - Evento da juventude, na sede do PSOL, localizada no Campo Grande, das 17h às 20h

Sargento Isidório (PDT)

9h - Carreata com candidato a vereador em Cajazeiras. Saída do posto de Águas Claras

14 - Caravana por bairros da cidade

18h - Reunião com candidato a vereador

20 - Reunião com coordenação de campanha

adblock ativo