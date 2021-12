Confira a lista dos 43 vereadores eleitos em Salvador

Com 100% das urnas de Salvador apuradas já é possível saber quem são os candidatos a vereador eleitos para os próximos 4 anos. Com 18.432 votos, Paulo Câmara (PSDB) foi o mais votado, em seguida, Luiz Carlos (PRB), com 16.530 votos. Marcelle Moraes (PV) foi a terceira candidata mais votada na capital baiana e teve 15.727 votos.



Confira a lista dos 43 vereadores eleitos:

Paulo Câmara

Luiz Carlos

Marcelle Moraes

Isnard Araújo

Duda Sanches

Hilton Coelho

Geraldo Júnior

Carlos Muniz

Leo Prates

Cláudio Tinoco

Rogéria Santos

Tiago Correia

Ireuda Silva

Igor Kanário

Daniel Rios

Suíca

Maurício Trindade

Palhinha

Cátia Rodrigues

Paulo Magalhães Junior

Kiki Bispo

Alfredo Mangueira

Felipe Lucas

Beca

Aleluia

Heber Santana

Hélio Ferreira

Ana Rita Tavares

Toinho Carolino

Joceval Rodrigues

Carballal

Sabá

Aladilce

Lorena Brandão

Teo Senna

Sidinho

Marta Rodrigues

Edvaldo Brito

Sílvio Humberto

Moisés Rocha

Odiosvaldo Vigas

Atanazio Julio

Trindade

