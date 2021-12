Confira a agenda dos candidatos para esta terça

ACM Neto (DEM)

10h - Caminhada no bairro do Uruguai;

11h - Caminhada no Alto do Peru; 15h - Gravação de programa eleitoral; 17h - Caminhada em Jaguaripe/ Cajazeiras; 18h - Caminhada no bairro da Paz

Alice Portugal (PCdoB)

8h - Missa de São Cosme e Damião na Liberdade

10h - Sabatina realizada por um site de notícias

14h - Plenária com servidores públicos municipais

15h - Caravana no Costa Azul. Local: Comunidade Santa Rosa de Lima

Célia Sacramento (PPL)

8h30 - Caminhada na Liberdade

10h - Caminhada na Fazenda Grande do Retido

14h - Agenda administrativa

19h - Debate com os prefeituráveis na Faculdade Área 1

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Faz caminhada por diversos bairros e grava programa eleitoral

Tarde - Encontro com lideranças evangélicas e realiza atendimento no comitê de campanha

Noite - Caminhada no Pelourinho

Da Luz (PRTB)

Manhã - Visita os bairros de Boca da Mata, Águas Claras e Cajazeiras

Tarde - Estará online no Facebook para responder questões. Depois, visita os bairros de Mata escura, São Marcos, Pau da Lima e Vale dos Lagos

Noite - Estará online no Facebook para responder questões

Fábio Nogueira (PSOL)

6h - Panfletagem na Contax, Comércio

8h - Panfletagem no campus de São Lázaro da Ufba

10h - Panfletagem em Pernambués

14h - Panfletagem em Periperi

18h - Panfletagem em frente à Faculdade Área 1, na AV. Paralela

19h - Debate com os prefeituráveis na Faculdade Área 1

Sargento Isidório (PDT)

9h - Visita Pirajá e Campinas de Pirajá

10h - Visita Marechal Rondon e São Caetano

11h - Visita Boa Vista e Capelinha do São Caetano e Alto do Peru

12h - Visita Fazenda Grande do Retiro, Jaqueira do Carneiro e Bom Juá

14h30 - Visita a Av. San Martin

19h - Debate com os prefeituráveis na Faculdade Área 1

