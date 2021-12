Confira a agenda dos candidatos ao governo desta quarta

Lídice da Mata (PSB)

Pela manhã, a candidata do PSB ao governo do estado faz caminhada e panfletagem no município de Jequié. À noite, tem encontro com pastores em Camaçari



Marcos Mendes (PSOL)

Pela manhã, o candidato do PSOL reúne-se com equipe de campanha. Às 13h20, entrevista à Rádio Ouro Negro, de Feira de Santana. Às 18h20, entrevista à Rádio Ubatã



Paulo Souto (DEM)

Às 9h, o candidato democrata vai a Itanhém. Depois, visita Medeiros Neto. À tarde, vai a Lajedão e faz carreata em Teixeira de Freitas, às 14h. Às 16h30, vai a Mucuri e a Itabatã, às 17h30. Às 18h, visita Posto da Mata



Renata Mallet (PSTU)

Pela manhã, a candidata participa de atividade da greve dos trabalhadores bancários. À tarde, faz campanha na cidade de Catu. À noite, realiza panfletagem em Camaçari



Rogério da Luz (PRTB)

Passa o dia gravando horário eleitoral e, à noite, reúne-ne com equipe de campanha



Rui Costa (PT)

Pela manhã e à tarde, o candidato petista tem reunião com as equipes de campanha. Às 20h, faz comício no município de Barreiras

