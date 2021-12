Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Às 8h30, entrevista à Rádio Zabelê FM, de Remanso. Às 9h15, entrevista à Rádio Tomba FM 87.9, de Paratinga. Às 10h, caminhada e panfletagem em Nova Divineia (concentração Praça da Divineia). Às 15h, caminhada e panfletagem na Fazenda Grande do Retiro (concentração fim de linha do bairro).



Marcos Mendes (PSOL)

Entrevista ao Programa 106 Notícias, da Rádio 106 FM, de Dias D´Ávila, das 8h às 9h. À tarde, às 13h, entrevista ao programa Na Boca do Povo, da rádio Recôncavo FM.



Paulo Souto (DEM)

Entrevista à rádio do interior, às 8h. Depois, grava programa eleitoral. Às 15h, faz carreata em Feira de Santana (concentração no final da Avenida Getúlio Vargas). À noite, reúne-se com a equipe de campanha.



Rui Costa (PT)

Pela manhã, faz caminhada com Dilma Roussef, em Feira de Santana. À tarde, reunião com a coordenação de Comunicação.



Renata Mallet (PSTU)

Pela manhã, reunião com a coordenação de campanha. À tarde, debate na UNEB.



Rogério da Luz (PRTB)

Pela manhã, entrevista ao Site Bahia Econômica. À tarde, grava programa eleitoral.

