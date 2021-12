Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Seminário e entrega da carta compromisso de Canudos. Às 18h, entrevista à Rádio Catuense FM; e às, 18h30, reunião com professores, no Comitê Central

Rui Costa (PT) Manhã, caminhada pela feira de Uauá. À tarde, Sabatina Vota Bahia - Jornal A TARDE / TV Aratu / Grupo Metrópole. À noite, comício em Santo Amaro



Marcos Mendes (PSOL)

Pela manhã , entrevista à rádio de Dias D'Ávila. À tarde, entrevista a outras rádios do interior



Paulo Souto (DEM)

Manhã: reunião com equipe. À tarde, entrevista a rádio do interior, reunião na Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus e caminhada. Noite: comício em Cruz das Almas



Renata Mallet (PSTU)

Pela manhã, entrevistas a rádio em Salvador e para Portal de notícias. À tarde, reunião de campanha



Rogério da Luz (PRTB)

Manhã: entrevista à rádio de Santo Antonio de Jesus. À tarde, reunião com religiosos no comitê

adblock ativo