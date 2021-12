Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Às 9h30, faz caminhada em Madre de Deus e, às 11h30, em São Francisco do Conde. Às 18h30, entrega à presidenciável Marina Silva a carta-compromisso de Salvador para enfrentamento ao racismo, no Novotel Salvador Hangar Aeroporto. Às 20h, comício com Marina em Cajazeiras 10.



Marcos Mendes (PSOL)

Pela manhã, faz panfletagem na feira do município de Alagoinhas. À tarde, participa de reunião com lideranças do município.



Paulo Souto (DEM)

O candidato do DEM vai aos municípios de Carinhanha, Malhada, Palmas de Monte Alto e Iuiú, na parte da manhã. Pela tarde, visita Urandi, Pindaí e Candiba. À noite, faz comício em Guanambi, a partir das 19 horas.



Renata Mallet (PSTU)

A candidata não tem compromisso de campanha neste sábado.



Rogério da Luz (PRTB)

Pela manhã, participa de culto evangélico. À tarde, se reúne com candidatos de partidos da coligação.



Rui Costa (PT)

Pela manhã, o candidato faz carreata em Porto Seguro. À tarde, carreata em Teixeira de Freitas e Itamaraju. À noite, faz comício em Vitória da Conquista.

adblock ativo