Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Debate às 8h, na Rádio Sociedade. Às 15h30, caminhada no Alto do Coqueirinho

Marcos Mendes (PSOL)

Debate na Sociedade, às 8h. Às 14h, assina carta junto a ABONG. Às 15 h, assina plataforma de proteção aos animais.

Paulo Souto (DEM)

Debate na Rádio Sociedade, às 8h. À tarde, carreata em Saubara e vai a Santo Amaro e São Sebastião do Passé. À noite, atividade na RMS.



Renata Mallet (PSTU)

Debate na Rádio Sociedade, às 8h. Almoça com sindicalistas e se reúne com apoiadores.

Rogério da Luz (PRTB)

Debate na Sociedade, às 8h. À tarde, reunião com assessores.

Rui Costa (PT)

Debate na rádio Sociedade, às 8h. Carreata em Correntina (13h), Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe (15h). À noite, comício em Bom Jesus da Lapa.





adblock ativo