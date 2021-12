Confira a agenda dos candidatos ao governo baiano

Lídice da Mata (PSB)

Às 8h, entrevista à Rádio Comunitária Cajazeiras (FM 97,9). Às 9h30, caminhada em Cajazeiras. Às 14h, encontro com estudantes das Escolas Públicas, no comitê Central (av. Manoel Dias da Silva). Às 18 h, reunião com Associações da Polícia Militar.



Marcos Mendes (PSOL)

Entrevista, às 10h, na Rádio Band News FM. Às 17h, debate na Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (Afpeb), em Lauro de Freitas



Paulo Souto (DEM)

Reunião com equipe de campanha, pela manhã, e entrevista no Bahia Meio Dia (TV Bahia). Às 17h, entrevista no programa Brasil Urgente (TV Band). Às 19h, reúne-se com lideranças políticas.

Renata Mallet (PSTU)

Pela manhã, reunião com assessores. Faz panfletagem em Lauro de Freitas e, às 17h, debate no sindicato dos professores municipais de Lauro.



Rogério da Luz (PRTB)

Pela manhã: entrevista à TV Bahia. À tarde, participa de evento sobre educação em Lauro de Freitas.



Rui Costa (PT)

Grava programa eleitoral pela manhã. À tarde, entrevista à rádio Tudo FM/Salvador. Caminhada no Bairro da Liberdade.

