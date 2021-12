Confira a agenda dos candidatos ao Estado nesta quinta

Lídice da Mata (PSB)

À tarde, cumpre atos de campanha ao lado dos candidatos à presidência, Eduardo Campos (PSB), e à vice-presidência, Marina Silva (Rede).

Marcos Mendes (PSOL)

Pela manhã, concede entrevista, das 8h às 9h, à Rádio Cajazeiras Notícias. À tarde, filma programa de televisão em Salvador.

Paulo Souto (DEM)

O candidato atende lideranças no escritório político pela manhã. Às 13h, concede entrevista ao jornal A TARDE. Depois vai para Cachoeira, onde participa de programação política na cidade.

Renata Mallet (PSTU)

À tarde, tem reunião com coordenação de campanha.

Rogério da Luz (PRTB)

Pela manhã, concede entrevista à Rádio Tudo FM, no programa O Sistema é Bruto, com Carolina Barreto. À tarde, tem reunião com equipe de campanha.

Rui Costa (PT)

Pela manhã, o candidato faz uma caminhada no bairro do Nordeste de Amaralina. À tarde, Rui Costa participa da gravação do programa eleitoral e em seguida faz caminhada em Itapuã.

