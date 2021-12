Confira a agenda dos candidatos à prefeitura nesta terça

Terça-feira 6/9

ACM Neto (DEM)

9h - Gravação de programa eleitoral

10h30 - Caminhada em Cajazeiras XI - Ponto 11. Ponto de encontro: em frente à Loja de Construção Torres

11h15 - Caminhada em Mangabeira - Cajazeiras VIII. Ponto de encontro: Rotatória da Feirinha

15h - Agenda administrativa

17h30 - Caminhada no bairro do Rio Sena. Ponto de encontro: Rua do Cipó, em frente ao Colégio Loyola - Rio Sena

19h - Agenda administrativa

20h - Lançamento de candidatura de vereador. Local: Rua das Mecedálias - Salão da Igreja Batista Galileia - Dom Avelar

Alice Portugal (PCdoB)

8h - Caminhada em Itapuã com concentração na Sereia

11h30 - Entrevista a uma emissora de rádio

15h - Caminhada em Nova Brasília com concentração no final de linha

Célia Sacramento (PPL)

9h - Reunião com contabilistas

11h - Agenda administrativa no gabinete

14h - Entrevista ao Jornal do Taxista

15h - Agenda administrativa no gabinete

20h - Aniversário dos Marujos de Brotas

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Gravação de programa eleitoral

Tarde - Entrevista no jornal A TARDE

Noite - Reunião com equipe de marketing

Da Luz (PRTB)

Manhã - Concede entrevista a uma emissora de rádio e se reúne com candidatos a vereador do PRTB

Tarde - Gravação de programa eleitoral e entrevista para uma emissora de TV

Fábio Nogueira (PSOL)

6h - Panfletagem no Ifba, no Barbalho

7h30 - Panfletagem no bairro do Barbalho

12h - Nova panfletagem no Ifba

14h - Panfletagem no bairro da Piedade

15h30 - Entrevista ao jornal do Taxista

16h - Panfletagem na Praça da Piedade

18h - Entrevista a uma emissora de rádio

19h - Reunião com setores do movimento negro, na sede do PSOL, no Campo Grande

Sargento Isidório (PDT)

10 - Reunião da mesa diretora da Assembleia Legislativa

11h30 - Entrevista para um site de notícias

14h30 - Visita ao bairro de Pau da Lima. Concentração às 14h em frente ao GBarbosa

15h30 - Visita ao bairro de São Marcos

16h30 - Visita ao bairro de São Rafael

adblock ativo