Confira a agenda dos candidatos à prefeitura nesta terça

Terça-feira 30/08

ACM Neto (DEM)

9h30 - Entrevista em emissora de rádio

10h - Caminhada no Engenho Velho da Federação. Ponto de Encontro: Posto Shell

11h - Caminhada em Tancredo Neves. Ponto de Encontro: Cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Betel

16h - Gravação de Programa Eleitoral

18h50 - Entrevista em Emissora de TV

19h30 - Lançamento de candidatura de vereador. Local: Largo 2 de Julho

Alice Portugal (PCdoB)

6h45 - Entrevista em emissora de rádio

14h - Panfletagem e bandeiraço na Lapa

18 - Panfletagem e bandeiraço no Pelourinho

19 - Participa do evento "Mulher com a Palavra com Zélia Duncan", no Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Célia Sacramento (PPL)

8h15 - Entrevista em emissora de rádio

9h - Audiência pública do Plano Municipal do Livro, Leitura e Bibliotecas

14h - Entrevista com estudantes de jornalismo

19 - Encontro com líderes comunitários na cidade baixa

Claudio Silva (PP)

7h30 - Reunião com assessoria da campanha

10h - Entrevista em emissora de rádio

11h - Reunião com vereadores da coligação

14h30 - Reunião com Alospa - Associacao Dos Lojistas do Shopping Paralela

16h - Gravação de programa eleitoral

18h - Encontro com líderes religiosos

Da Luz (PRTB)

Manhã - Candidato se reúne com equipe de campanha

Tarde - Gravação de programa eleitoral

Fábio Nogueira (PSOL)

9h - Eleição do DCE da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Federação

11h - Concede entrevista a estudantes da Universidade Salvador (Unifacs) na sede do PSOL, no Campo Grande

14h - Reunião com taxistas em frente ao Salvador Shopping

17h - Entrevista a um site de notícias

18h30 - Debate sobre "Mobilidade Ativa e Arborização Urbana", no Guetho Square (Candeal)

Sargento Isidório (PDT)

8h - Participa de atividade pastoral na Fundação Dr. Jesus, em Candeias

10 - Reunião da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA)

11h30 - Entrevista a um site de notícias

14h30 - Atividades de plenário e atendimento ao público na AL-BA

19h - Reunião com a coordenação de campanha

