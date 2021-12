Confira a agenda dos candidatos à prefeitura nesta sexta

Sexta-feira 9/09

ACM Neto (DEM)

9h30 - Agenda Administrativa

11h - Caminhada em Periperi. Ponto de Encontro: Rotatória de Periperi

16h - Entrevista a Jornal

18h - Caminhada em Boa Vista de São Caetano. Ponto de Encontro: Praça da Rua Helena Magalhães

19h - Lançamento de Candidatura de vereador. Local: Rua Silveira Martins, 208 - Cabula

20h - Lançamento de Candidatura de vereador. Local: Rua Jardim Castro Alves, 116 - Caminho de Areia

20h30 - Lançamento de Candidatura de vereador. Local: Av. Dendezeiros - Bonfim

Alice Portugal (PCdoB)

8h - Caminhada no Comércio. Concentração: Mercado Modelo

9h - Entrega do título de cidadão soteropolitano a Jean Wyllys na Câmara Municipal de Salvador

15h - Caravana em Bom Juá. Concentração no Largo do Retiro

18h - Entrevista a emissora de rádio

Célia Sacramento (PPL)

9h - Agenda administrativa

11h - Encontro com Eduardo e Israel no final de linha de Pau da Lima

14h Reunião com líderes de Valéria

16h - Caminhada no bairro de São Cristóvão

19h - Reunião com coordenador do posto de saúde de Pau da Lima

20h - Jantar de adesão da professora Gilmaria Santos, no restaurante Bom Brasil

Claudio Silva (PP)

9h - Entrevista a emissora de rádio

10h30 - Encontro com a Força Sindical da Bahia

14h - Entrevista a jornal

16h - Entrevista aos alunos de Jornalismo da Unifacs, no comitê de campanha

18h - Reunião com a coordenação de campanha

Da Luz (PRTB)

Não enviou a agenda de campanha

Fábio Nogueira (PSOL)

9h - Entrega do título de cidadão soteropolitano a Jean Wyllys na Câmara Municipal de Salvador

Manhã - Panfletagem na estação de trem da Calçada após entrega do título

14 - Panfletagem na Rua do Cabeça, Avenida Sete de Setembro

17h30 - Panfletagem na Ufba, Ondina, no PAF III

18h30 - Participa do debate "Efetividade e Relevância na Formação em Gestão Pública", no auditório do PAF II da Ufba, em Ondina

Sargento Isidório (PDT)

Não enviou a agenda de campanha

