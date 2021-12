Confira a agenda dos candidatos à prefeitura nesta sexta

ACM Neto (DEM)

9h30 - Caminhada em Tancredo Neves. Ponto de encontro: cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Betel

11h - Caminhada em Itapuã. Ponto de encontro: Sereia de Itapuã

18h - Caminhada em Nova Constituinte. Ponto de encontro: Rua do Congo com a Rua Santo Inácio

19h30 - Lançamento de candidatura de vereador Local: Esporte Clube Periperi

20h30 - Lançamento de candidatura de vereador. Local: bairro do Uruguai

Alice Portugal (PCdoB)

7h30- Entrevista a uma emissora de rádio

9h - Panfletaço na Avenida Sete. Concentração na Casa de Itália

16h - Panfletaço na Federação (Alto das Pombas). Inauguração do comitê do candidato a vereador Tikão (PCdoB). Ladeira da Praça do Centro Histórico

18h - Inauguração do comitê de Marcelo Gavião, na Rua da Paciência, 263, Rio Vermelho

19h - Lançamento da candidatura de Everaldo Braga (PCdoB) na Avenida Joana Angélica, 747 - Nazaré

Célia Sacramento (PPL)

10h30 - Lançamento do livro Brasilíadas, de Gorgônio Neto.

14h - Entrevista a um portal de notícias

16h30 - Convite da Sociedade Protetora dos Desvalidos para apresentar todos os candidatos negros e negras com os movimentos negros de Salvador

19h - Debate Unifacs. Local: auditório do Campus Tancredo Neves - CTN

Cláudio Silva (PP)

8h - Gravação em estúdio

10h - Visita nas encostas da cidade

Tarde - Encontro com lideranças em diversos pontos do subúrbio ferroviário de Salvador

Noite - Lançamento de candidatura de vereadores

Da Luz (PRTB)

Candidato não enviou agenda

Fábio Nogueira (PSOL)

10h - Panfletagem em frente à Uneb, do Cabula

Tarde - Reunião com lideranças de movimentos sociais na sede do PSOL (Campo Grande)

Sargento Isidório (PDT)

8h30 - Internamento de usuários de drogas na Fundação Dr. Jesus

13h - Entrevista para alunos de jornalismo de uma faculdade da cidade

17h - Gravação de programa eleitoral gratuito para TV e rádio

