Confira a agenda dos candidatos à prefeitura nesta quinta

Quinta-feira 08/09

ACM Neto (DEM)

9h - Gravação de Programa Eleitoral

11h - Caminhada no Bairro de Arenoso Ponto de Encontro: Entrada do Bairro - Rua Manoel Rufino

12h - Caminhada no Retiro. Ponto de Encontro: Em frente ao SESI - Largo do Retiro

15h - Agenda Administrativa

17h - Caminhada em Novo Horizonte/Sussuarana Nova. Ponto de Encontro: Entrada de Novo Horizonte

18h - Caminhada em Engomadeira. Ponto de Encontro: Entrada do Bairro - Estrada das Barreiras

19h30 - Encontro com Amigos da Área da Saúde e da Educação. Local: Clube Espanhol - Barra

20h30 - Lançamento de Candidatura de Vereador. Local: Luiz Anselmo (Quadra do Churrupita)

Alice Portugal (PCdoB)

8h - Caminhada 65 - Uruguai (Concentração no Largo dos Mares)

15h - Caminhada 65 - Pernambues (Concentração no final de linha)

18h - Entrevista Tudo FM

Célia Sacramento (PPL)

9h - Entrevista em programa de rádio.

11h - Encontro com Líderes comunitários em Tancredo Neves.

15h Debate na associação de pesquisadores.

16h30 - Encontro com líderes comunitários em Periperi.

19h - Encontro com líderes no bairro da Vasco da gama.

Claudio Silva (PP)

8h - Participa de programa na Rádio Excelsior

10h - Cláudio Silva participa de caminhada no bairro de Itapuã

15h - Caminhada no bairro da Saramandaia

18h - Entrevista ao programa 'Acorda Pra Vida' na Rádio Tudo FM

19h - Inauguração do Comitê de campanha

Da Luz (PRTB)

Manhã: O candidato Da Luz grava programa eleitoral.

Tarde : visita à Feira de São Joaquim com Chiquinho, candidato a vereador do PRTB.

Fábio Nogueira (PSOL)

8h - Cafe da manhã no terreiro de Mãe Senhora, em Praia Grande

11h - Encontro com taxistas na Rodoviária

14h - Panfletagem na Praça da Piedade

17h - Lançamento de livros na Reitoria da UFBA

18h - Panfletagem no campus da UFBA, Ondina

Sargento Isidório (PDT)

10h - Reunião com Religiosos

11h30 - Entrevista para a Rádio Excelsior AM - Programa Show do Marão

15h - Reunião com coordenadores da campanha

18h - Entrevista para a Rádio Itapoan FM - Programa Se Liga Bocão

19h30 - Entrevista para o Jornal Correio

adblock ativo