Confira a agenda dos candidatos à prefeitura nesta quarta

Quarta-feira 7/9

ACM Neto (DEM)

9h - Participa do desfile do 7 de Setembro

11h - Carreata em Valéria

15h - Reunião com equipe de campanha

Alice Portugal (PCdoB)

9h10 - Entrevista em rádio

10h - Grito dos Excluídos

15h - Caminhada na Federação

18h30 - Entrevista em TV

Célia Sacramento (PPL)

9h - Entrevista em rádio

10h30 - Encontro em Tancredo Neves

14h - Reunião com equipe de campanha

19h - Reunião no Rio Vermelho

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Vai ao desfile do 7 de Setembro

Tarde - Grava programa eleitoral

Da Luz (PRTB)

Manhã - Acompanha desfile do 7 de Setembro

Fábio Nogueira (PSOL)

Manhã - Grito dos Excluídos

Tarde - Aniversário do Ypiranga

Sargento Isidório (PDT)

8h - Participa do desfile do 7 de Setembro

