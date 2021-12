Confira a agenda dos candidatos à prefeitura nesta quarta

Quarta-feira 31/08

ACM Neto (DEM)

9h: agenda administrativa

10h: caminhada em Pernambués. Ponto de encontro: Rua Thomaz Gonzaga (em frente à Igreja Universal)

11h: caminhada em Pau Miúdo. Ponto de encontro: Largo do Tamarineiro

14h30: agenda administrativa

15h30: entrevista à imprensa

16h30: gravação de programa eleitoral

18h30: encontro

com Amigos da Área Social

Alice Portugal (PCdoB)

14h: caminhada no Bairro da Paz Concentração: entrada do Bairro da Paz, na avenida Paralela

18h: jantar de adesão Local: Churrascaria Fogo de Chão, na Rua João Gomes, 321, no Rio Vermelho

Célia Sacramento (PPL)

9h30: entrevista em emissora de rádio

14h: atividades administrativas no gabinete da Vice-Prefeitura

18h50: entrevista em emissora de TV

20h: encontro com líderes comunitários na Boca da Mata

Cláudio Silva (PP)

Manhã: gravação de programa eleitoral e reunião com lideranças religiosas

Tarde: entrevista ao Jornal dos Taxistas e reunião com lideranças da União de Mulheres de Salvador

Noite: inauguração de comitê de vereador no subúrbio ferroviário de Salvador

Da Luz (PRTB)

Manhã: faz visita à Feira de São Joaquim

Tarde: distribui mídias da propaganda eleitoral nas emissoras

Noite: participa do "Encontro com os Prefeituráveis na Unifacs 2016", no Campus da Avenida Tancredo Neves

Fábio Nogueira (PSOL)

7h30: concede entrevistas a emissoras de rádio

9h: concede entrevista à revista Quilombo, na sede do PSOL, no Campo Grande

11h: panfletagem em frente à Petrobras, no bairro do Itaigara

15h: panfletagem na região do Iguatemi

17h: panfletagem nas faculdades situadas no bairro do Comércio

19h: entrega da Medalha Zumbi dos Palmares, no Plenário Cosme de Farias da Câmara de Vereadores

Sargento Isidório (PDT)

9h: entrevista a um site de notícias

14h30: caravana em bairros. Ponto de encontro: na rua Lucaia, em frente à Embasa

15h: visita o bairro de Vale das Pedrinhas

16h: visita o bairro de Amaralina

17h: visita o bairro de Santa Cruz

