Confiante, José Ronaldo vota em escola de Feira de Santana

O candidato a governador do estado, José Ronaldo de Carvalho (DEM), chegou por volta das 9h na Escola Luís Eduardo Magalhães, em Feira de Santana, para votar. Ao chegar na sua seção, ele não quis furar fila. Em entrevista ao A TARDE, afirmou que votar é algo extraordinário.

“Compareço às urnas ao longo da minha vida com muita emoção, na eleição que sou candidato e na que eu não sou. É um momento importante que todos nós brasileiros escolhermos nossos candidatos para administrar o nosso país”, diz.

Ele afirmou que trabalhou com o objetivo de vitória. “Trabalhei nisso de forma incansável, mas quem decide é o povo, eu espero o povo se manifestar e respeito a decisão soberana deles”.

O candidato conta que a decisão de votar no candidato à presidência Jair Bolsonaro foi devido ao que escuta do povo. “Eu entendo que hoje não deva acontecer no país o retorno do PT ao governo, então apoiei para que o PT não retorne a esse país. Eu não sei se o apoio ao candidato vai me trazer votos, mas vou aguardar a decisão do povo”.

O candidato ao Senado, Irmão Lázaro, esteve no local de votação de José Ronaldo para acompanhá-lo. ”Primeiro vir acompanhar o meu amigo candidato a governador e depois irei votar com muita emoção e consciência”, disse.

