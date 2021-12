Concentração de seções em uma única urna provoca fila para votação com três horas de espera na Ufba

A junção de cinco seções eleitorais em uma única urna deixou eleitores exaltados no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Vale do Canela. Um mesário que atua no local afirmou que a recomendação veio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O Engenheiro Químico Gilson Flávio Silveira, 66 anos, afirmou que vota no local há 16 anos e nunca demorou mais de 10 minutos entre a fila e a votação. “Faz três horas que estou aqui e não tenho previsão de quando irei votar. Eles colocaram várias seções juntas, entre elas uma especial para idosos e pessoas com necessidades especiais. Essa seção está demorando por causa da digital dos idosos, eles deveriam ter colocado uma urna só para os idosos, já sabendo que eles levam um tempo maior para votar. Eu tenho cinco amigos que desistiram de votar e foram embora. Isso só pode ser algo proposital, não tem outra explicação. Voto aqui há 16 anos e nunca levei mais de 10 minutos para votar”, afirmou o Engenheiro.

A dona de casa Marli Carvalho, fez uma operação no joelho que limita o tempo em que ela pode ficar de pé. Por conta disso, ela já compareceu a zona eleitoral duas vezes e acredita que terá que voltar pela terceira. “Eu fiz uma artroscopia no joelho, não tenho como ficar muito tempo em pé. A realidade aqui é a pior possível, uma urna para cinco sessões só poderia causar filas quilométricas. Eu vim aqui por volta das 8h15 e a fila estava enorme, não pude esperar por causa do joelho. Fui para casa para colocar gelo e decidir retornar pela tarde, acreditando que a fila iria reduzir, mas agora que voltei eu me deparei com uma fila ainda maior. Eu devo voltar para casa e regressar no final da tarde, para ver se até lá a filha tenha melhorado e eu consiga votar. Isso aqui é um absurdo”, reclamou a dona de casa.

Um mesário que preferiu não se identificar declarou: “Essa fila é um absurdo. Ver os idosos nessa situação é de dar pena. Infelizmente não podemos fazer nada, essa é a recomendação do TRE. Acredito que eles uniram essas sessões pensando que não iria ter muita gente para votar”, afirmou o homem.

