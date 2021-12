Comunidade judaica repudia fala de Lula sobre nazismo

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) repudiou as declarações do ex-presidente Lula, que comparou os tucanos aos nazistas, em um comício na última terça-feira, 21, em Recife.

Por meio de nota, a entidade representante da comunidade judaica brasileira disse entender o calor da campanha eleitoral, mas pediu a manutenção de padrões que sirvam à democracia.



"Comparar adversários de um embate eminentemente político e ideológico a nazistas distorce a história e corrói nossa democracia", afirmou a confederação. Segundo a Conib, a fala de Lula banalizou o nazismo, responsável pelo Holocausto.



O presidente da Sociedade Israelita da Bahia, Luciano Fingergut, disse que a comparação é "completamente inválida". Fingergut comentou ainda o episódio com o governador Jaques Wagner, membro da comunidade judaica - que disse ter sido hostilizado em São Paulo por ser petista e fez uma relação com a perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial.



"Esse ato contra o governador foi errado, uma falta de respeito. Não posso saber o sentimento dele na hora, mas daí a alguém acusar um partido de ser nazista é uma ofensa. Acho que o papel dos líderes não é incitar", declarou, sobre Lula.



Procurado por meio de sua assessoria, Wagner não se pronunciou até o fechamento desta edição.

