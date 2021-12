"Composição já esperada", diz Wagner sobre chapa da oposição

O governador Jaques Wagner disse nesta quinta-feira, 10, que a chapa formada pela oposição encabeçada por Paulo Souto (DEM), Joacy Góes e com Geddel Vieira Lima (PMDB) para o Senado já era esperada. "Eles fizeram uma composição que já era esperada com o DEM, PMDB e PSDB. Nós vamos jogar o jogo com a chapa que eles montaram. Eu sempre disse isso. A nossa chapa está montada e com a base totalmente unificada", disse Wagner.

Prevendo possíveis ataques ao seu governo, Jaques Wagner afirmou que espera que a campanha da oposição invista na apresentação de projetos. "Vamos ver aquilo que os adversários vão apresentar. Mas eu espero que a campanha seja em torno de ideias e projetos para Bahia, sem ter ataques pessoais. Acho que a política já passou dessa fase".

O governador também aproveitou para elogiar Rui Costa, que é candidato ao governo do Estado. "Ele tem uma taxa de desconhecimento muito alta, o que é positivo para qualquer campanha. Tem 50% (da população) que precisa conhecer Rui Costa. Mesmo sendo conhecido por apenas 50%, ele já atinge uma indicação que eu acho bastante positiva para esse período (da campanha). Estou muito seguro que temos um bom grupo político".

A chapa da situação é formada por Rui Costa para o governo, o deputado federal João Leão (PP) como vice e o vice-governador Otto Alencar (PSD) como candidato ao Senado.

