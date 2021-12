Comitê dos socialistas suspende atividades em Salvador

Na entrada do comitê da candidata a governadora pelo PSB, Lídice da Mata, uma placa com a foto de Eduardo Campos, que morreu anteontem em um acidente de avião em Santos (SP), exibe o luto da coligação "Um novo caminho para a Bahia".



Ao lado da imagem, uma das últimas frases do candidato do PSB, proferidas durante entrevista ao Jornal Nacional, um dia antes da sua morte: "É preciso coragem para mudar".

Nas ruas, placas da campanha das campanhas de Lídice e de Eliana Calmon (PSB) foram retiradas.



A TARDE circulou por regiões de Salvador como a Chapada do Rio Vermelho, as avenidas Garibaldi e Vasco da Gama e a orla e não encontrou nenhuma placa das candidatas do partido socialista.



Funeral



De acordo com a assessoria de Lídice, a campanha foi inteiramente suspensa (exposição de placas, distribuição de santinhos, caminhadas, encontros, debates).

"Todos estão envolvidos com o funeral de Eduardo Campos e só depois disso irão discutir os rumos que as campanhas em níveis federal e estadual vão tomar", destacou a assessoria.



O destino das placas com imagens de Campos ainda não foi discutido.



Hoje, a senadora não estará presente na festa de Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira, cidade onde nasceu. Lídice viajou na manhã de ontem para Santos (SP), local onde ocorreu o acidente que matou, na quarta-feira, o ex-governador de Pernambuco, quatro assessores e os dois pilotos da aeronave que os conduzia.



Segundo a assessoria, Lídice foi acompanhar o processo de liberação dos corpos das vítimas do acidente no litoral paulista.

De Santos, ela seguirá para Recife (PE), onde participará do velório e sepultamento do corpo de Eduardo Campos.

