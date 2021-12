Comícios com Dilma e Lula só dependem da agenda de Pelegrino

A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula vão participar de comícios do candidato Nelson Pelegrino (PT) em Salvador, nessa campanha de segundo turno. Conforme o petista, não há impedimento em relação aos dois convidados, que já deram o "sinal verde".

O problema seria a agenda do próprio Pelegrino, devido ao grande número de debates (pelo menos cinco) com o adversário ACM Neto (DEM). "Estamos vendo se fazemos um comício na próxima sexta com a presença da presidenta e, talvez, na terça da próxima semana com Lula, que está fora do País essa semana", contou.

Segundo o candidato, que repete a dificuldade do curto período de campanha, além de não haver problema na agenda de Dilma, ela "quer vir a Salvador". A expectativa dele é que as datas dos comícios sejam definidas nesta terça-feira, 16.

Os locais serão diferentes do comício do primeiro turno, realizado na Praça Castro Alves, centro de Salvador com a presença de Lula. Os organizadores pensam em promover um dos eventos em um bairro na periferia da capital e o outro na orla marítima.

Foco na periferia - A realização de eventos na periferia da cidade tem sido uma prioridade para Nelson Pelegrino, que conseguiu vantagem sobre o oponente neste segundo turno em bairros onde a população tem menor poder aquisitivo.

Na agenda de campanha de ontem, o petista tinha quatro compromissos públicos - caminhadas nos bairros da Santa Cruz, Itapagipe, Águas Claras e Engenho Velho da Federação. "A cidade é uma só e nós estamos fazendo uma campanha igual para todo mundo que vive em Salvador", destaca.

Pelegrino lembra que tem feito diversas ações de campanha voltadas para eleitores de classes sociais mais abastadas. "Nós temos tido diversos encontros com profissionais liberais. O que precisa ficar claro é que as propostas para as áreas populares são benéficas para a cidade como um todo", defendeu.

Em Águas Claras, onde o candidato foi aguardado por mais de três horas, os pedidos foram por melhoria nas condições de transporte. "Vamos fazer duas grandes intervenções, uma ligando a entrada de Águas Claras à Via Regional e a Avenida 29 de março", prometeu Pelegrino.

adblock ativo