Comício: Miriam Belchior será "plano B" na falta de Lula

Nesta quinta-feira, 02, de acordo com o calendário eleitoral, é o último dia para a realização de comícios e o candidato ao governo estadual, Rui Costa (PT), terá a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, em seu palanque. O petista faz comício, às 20h, em Camaçari e a presença de Belchior será o "plano B", uma vez que os governistas queriam o ex-presidente Lula.

Segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, a ideia era mesmo ter Lula como grande estrela deste último comício, mas ele admitiu que o ex-presidente estava muito requisitado em outros estados.

Camaçari será, por sinal, local de passagem de mais outros três candidatos ao governo: Marcos Mendes (PSOL), Rogério da Luz (PRTB) e Renata Mallet (PSTU) - ver a agenda ao lado.

Renata Mallet faz panfletagem na cidade pela manhã e Da Luz faz caminhadas e carreatas. "Isso foi uma grande coincidência. Não sabia que Camaçari era assim tão decisiva para a conquista de votos", brincou Da Luz.

Já Marcos Mendes concede entrevistas a rádios e TV locais. À tarde, realiza um comício no Campo Grande, em Salvador.

Souto e Lídice

Os candidatos Paulo Souto (DEM) e Lídice da Mata, entretanto, escolheram destinos diferentes dos outros quatro concorrentes para as atividades nesta quinta-feira. Souto termina o dia em Juazeiro, onde faz comício às 19h. Antes, ele passa por Pilão Arcado, Sento Sé e Casa Nova.

Já a senadora Lídice da Mata tem atividades apenas pela manhã. Às 9h, faz carreata, caminhada e panfletagem em Macaúbas. Depois concede entrevistas a rádios de Macaúbas e Barreiras.

Paulo Souto, entretanto, como informou a assessoria de campanha, deve ter atividades de campanha até o sábado, quando realiza carreata em Salvador. Na sexta, vai a cidades do oeste.

A assessoria de campanha de Rui Costa diz que o petista realiza caminhada em Salvador, mas amanhã. Os candidatos têm até as 22h de sábado para promover atividades como carreatas, caminhadas e distribuição de material de campanha. Rui Costa, segundo informou a assessoria, deve ter atividades até sábado também.

Horário eleitoral

No programa dos candidatos ao governo exibido nesta quarta à noite, repetiu-se a polarização entre Rui e Souto; e Lídice manteve o discurso de que a oposição entre os grupos representados pelos candidatos é já desgastada.



A proposta de Souto, como havia antecipado o marqueteiro de sua campanha, Pascoal Gomes, foi fazer um agradecimento pela receptividade nas cidades baianas. "Queríamos mostrar uma realidade que foi uma constante. A população acolheu Paulo Souto. Apenas uma vez, ele conseguiu parar para almoçar", apontou Gomes.

Já no programa de Rui Costa, foi feita uma rápida menção de defesa contra as denúncias de desvios de R$ 50 milhões de programas sociais, pela ONG Instituto Brasil, que teriam beneficiado campanhas de petistas. "Nem a mentira, nem o ódio, nem a inveja, nos tiram do rumo certo", foi dito em trecho do programa.

O coordenador de comunicação da campanha de Rui Costa, André Curvelo, disse que a estratégia seria tratar as acusações como "calúnia" ou "farsa". Costa teve ontem direito de resposta no horário de candidatos a deputado da oposição.

