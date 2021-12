Comício de Marina Silva atrai público pequeno a Cajazeira

Um público formado por pouco mais de mil pessoas, a maioria militantes do PSB, participou na noite de sábado, 20, do comício da presidenciável Marina Silva, no campo da Pronaica, em Cajazeiras 10. Um trio elétrico estacionado na lateral do campo, em frente ao palanque montado no local, dezenas de bandeiras de candidatos a deputado estadual e federal saudaram a estrela da noite, que começou a falar por volta das 22h10.



Esta foi a primeira visita de Marina à capital baiana após as recentes pesquisas de intenções de voto que a colocam na preferência do eleitorado. O evento contou com a participação da candidata ao governo do Estado, Lídice da Mata (PSB), e da chapa majoritária da coligação "Coragem para Mudar a Bahia".



Marina Silva foi antecedida por correligionários, pela candidata ao Senado, Eliana Calmon, pela candidata a governadora da Bahia, Lídice da Mata e por seu vice, Eduardo Vasconcelos, ex-prefeito de Brumado. O vereador Sílvio Humberto destacou a importância da vida da candidata a presidência da República a Cajazeiras, um bairro com grande concentração de moradores negros.



Ele destacou ainda que a vinda de Marina Silva permitiu que fosse firmado compromissos de defesa da igualdade racial e de combate à intolerância religiosa, através da entrega da Carta de Salvador. O documento foi repassado à candidata durante encontro realizado pouco antes do comício, com integrantes de entidades negras.



"Educação e oportunidade mudam a vida das pessoas", concluiu o vereador. A candidata ao senado, Eliana Calmon, falou em seguida, declarando que o povo brasileiro não tolera mais as antigas práticas políticas, nem a corrupção. Ela disse ter aceito o convite de Marina Silva para integrar a chapa do PSB porque acredita que a eleição da ex-ministra como presidenta atende a vontade do povo brasileiro.



Para a senadora e candidata Lídice da Mata, Cajazeiras é um marco da antiga mentalidade dos políticos que acreditava que apenas construir casas, sem oferecer infraestrutura era suficiente para a população. Lembrou suas ações quando prefeitura de Salvador e prometeu que seu principal compromisso é com a educação e que vai abrir 320 escolas em horário integral em quatro anos de seu mandato como governadora.



Marina Silva destacou as dificuldades para levar a frente sua campanha, diante dos ataques constantes de seus opositores. "Tenho menos de dois de tempo na TV, enquanto Aécio Neves tem nove minutos e a presidente Dilma Rousseff tem 12. Fica difícil se defender das calúnias que movem contra mim. Mas meu caráter ético é conhecido por todos e essas mentiras não enganam o povo", disse Marina, que conclamou o público do esforço para eleger os candidatos do PSB para alcançar um país diferente.

adblock ativo