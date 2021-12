Com tumulto e panelaço, Haddad vota em São Paulo

O candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT), votou por volta de 9h40 deste domingo, 7, em Moema, zona sul de São Paulo.

Acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad, e de aliados, o presidenciável esteve anteriormente no sindicato dos metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, onde tomou café da manhã.

No local de votação, tanto na entrada como na saída, uma aglomeração de jornalistas cercou o candidato, que estava com a segurança reforçada.

Ao deixar a escola, moradores de prédios vizinhos ao local realizaram um panelaço contra o petista. Em resposta, apoiadores gritavam palavras de ordem, como "Olê, olê, olê, olá Haddad lá" e "Bate panela! pode bater! quem tira o povo da miséria é o PT".

Após tumultuada coletiva, Haddad deixou o local e, no final da tarde, irá para um hotel onde acompanhará a apuração juntamente com os demais candidatos e correligionários do partido.

adblock ativo