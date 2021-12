Com cilindro de oxigênio, idoso tem dificuldades para chegar à seção

Neste domingo, 28, um senhor de 78 anos enfrentou algumas dificuldades ao acessar sua sessão no Colégio Luís Viana, localizado em Brotas. João Walter necessita de oxigênio a todo momento por possuir uma alergia crônica, para essa manutenção ele se locomove tendo ao seu lado um cilindro de oxigênio.

O problema é que para chegar até sua seção no segundo andar, João precisa passar por rampas e escadas. Por não respirar bem, sentiu as dificuldades, mesmo com o filho auxiliando no acesso. Buscando exercer sua cidadania, o idoso informou à reportagem do Portal A TARDE, que irá votar até os 100 anos.

Mais dificuldades

A senhora Ana Batista Ramos, também de 78 anos, votava no Colégio São Paulo, localizado no Itaigara, mas teve mudanças para 6ª zona e 279 seção. No local ela encontrou dificuldades na acessibilidade, já que necessita de um apoio para andar.

Na mesma escola eleitoral, José Eduardo foi votar neste domingo em companhia de sua esposa Clarisse Ferreira. Ele, que só se locomove com muleta, teve dificuldades ao acessar sua seção. À equipe do Portal A TARDE, ele disse que sua sala de votação fica no primeiro andar do último pavilhão e que no segundo turno o acesso foi mais tranquilo por não ter que passar por uma aglomeração de pessoas.

adblock ativo