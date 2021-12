Com 1% das intenções de voto, Arimateia contesta pesquisa e diz que números "não batem com a realidade"

Candidato a prefeito de Feira de Santana, o deputado estadual José de Arimateia (Republicanos) afirmou que a última pesquisa A TARDE/Potencial Pesquisa sobre a sucessão municipal não condiz com a realidade e relembrou seus desempenhos eleitorais anteriores na cidade, ao contestar os números do levantamento. Conforme a pesquisa, publicada nesta quinta-feira, 15, Arimateia tem 1% das intenções de voto.

"Os números não batem com a realidade. Hoje, Feira tem 400 mil eleitores. Como vereador, eu tirei mais de 4 mil votos. Como deputado, tive quase 10 mil votos na última eleição. Como é que eu tenho 1%?", questionou o parlamentar, ao comparar votações para cargos no Legislativo com uma sondagem sobre uma eleição majoritária.

"E outra coisa: na soma dos números bate 101%", acrescentou o candidato. Na metodologia, a Potencial Pesquisa salienta que "em alguns resultados apresentados podem ocorrer diferenças de arredondamento, e não se trata de erros nas somas". "Os percentuais que não totalizam 100 são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta", explica a empresa.

"Mas nós vamos para a frente, inclusive guardei essa pesquisa. Mais na frente vocês vão ver a verdade", finalizou o candidato do Republicanos.

