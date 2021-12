Collor evita comentar menção negativa em programa do PT

Mencionado de forma negativa no programa de TV da campanha da presidente Dilma Rousseff, o senador Fernando Collor (PTB-AL) se mantém em silêncio até o momento. Segundo assessores do senador, ainda não há nenhuma previsão de emissão de nota ou declaração de Collor a respeito da menção feita pelos petistas.

De acordo com integrantes do gabinete do parlamentar, Collor está no interior de Alagoas fazendo campanha e não deve comparecer ao Senado para o "esforço concentrado" realizado na Casa nesta quarta-feira.

A campanha de Dilma Rousseff vinculou nesta terça-feira, 2, no horário eleitoral na TV, a candidatura de Marina Silva (PSB) aos ex-presidentes Jânio Quadros e Fernando Collor, que não concluíram seus mandatos.

O palanque eletrônico da petista fez um duro ataque à ex-ministra do Meio Ambiente, questionando a sua "força política" para negociar apoio no Congresso Nacional e sugeriu que, se eleita, Marina teria o mesmo destino de Jânio e Collor. No caso do senador, sem maioria de apoiadores no Congresso, ele foi alvo de um impeachment.

