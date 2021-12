Coligação de Dilma se reúne para afinar discurso para segundo turno

O PT e os partidos aliados, além de governadores, senadores e deputados reeleitos reuniram-se Brasília nesta segunda-feira, 4, para discutir como será a atuação nos estados até 31 de outubro, data do segundo turno das eleições.



Muitas vozes dissonantes tentaram explicar o bom desempenho da candidata do partido verde, Marina Silva e o desempenho aquém das expectativas da candidata petista Dilma Rousseff.



Para o senador Delcídio Amaral, reeleito pelo PT em Mato Grosso do Sul, os votos de Dilma migraram para Marina quando a campanha da petista entrou no “embate” proposto pelo tucano José Serra. “A campanha perdeu um pouco as propostas e ficou nos embates. A população não gostou e optou pela terceira via [Marina]”.

