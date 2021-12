Coligação de Dilma publica manifesto repudiando uso político da religiosidade

Brasília - A coligação da candidata petista à Presidência, Dilma Rousseff, lançou um manifesto no qual recomenda à militância da campanha o repúdio à exploração da religiosidade do eleitorado para conseguir votos.

“Repudiamos aqueles que querem explorar cinicamente a religiosidade do povo brasileiro para fins eleitorais. Isso é um desrespeito às distintas confissões religiosas. Tentar introduzir o ódio entre as comunidades religiosas é um crime. Viola as melhores tradições de tolerância do povo brasileiro, que são admiradas em todo o mundo”, diz o texto divulgado hoje (8) e que foi debatido ontem (7), em Brasília, na reunião da Executiva Nacional do PT.

O destaque para a questão religiosa tem o objetivo de rebater os boatos divulgados na internet de que a candidata petista seria a favor do aborto ou que desrespeitasse a liberdade religiosa.

O manifesto também convoca a militância a ganhar as ruas neste segundo turno. Acesse aqui o documento na íntegra.

