Coligação de Aécio Neves realiza adesivaço em Salvador

Militantes da coligação "Muda Brasil", do candidato Aécio Neves, realizaram um adesivaço na manhã deste sábado, 11, em Salvador.

A ação foi concentrada no comitê de campanha, na avenida Garibaldi, onde veículos foram plotados com a propaganda do candidato à presidência da República.

Aécio estará em Salvador na próxima sexta-feira, 17, quando participa de uma caminhada com o prefeito ACM Neto a partir das 14h, no centro da cidade.

