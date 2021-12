'Colbert tem a prefeitura em mãos, mas a imagem de gestor mais lento', analisa diretor da Potencial Pesquisa

Pré-candidato à Prefeitura de Feira de Santana, o deputado federal Zé Neto (PT) tem 29% das intenções de voto, contra 22% do atual prefeito Colbert Martins (MDB), que tenta a reeleição. Além disso, 54% dos entrevistados dizem que não votariam em Colbert de jeito nenhum. É o que aponta o levantamento de A TARDE, realizado em parceria com a Potencial Pesquisa & Informação e divulgado nesta quinta-feira, 10.

De acordo com o diretor da Potencial, Zeca Martins, existe um nome determinante para esta taxa de reprovação de Colbert: Zé Ronaldo. "A gente tem, em Feira de Santana, um político que foi decisivo em todas as últimas eleições, que é o ex-prefeito Zé Ronaldo. Ele foi um fator decisivo, como participante ou com seu apoio", diz.

"Colbert tem a Prefeitura em mãos, com a imagem de ser um político bastante afável. Só que ele também tem essa imagem de um gestor um pouco mais lento e a referência quem é? O Zé Ronaldo. Então ele tem até o período eleitoral, que é em novembro, de intensificar as obras".

Zeca acredita que a obra do BRT de Feira pode, também, ser um fator crucial para decidir as eleições municipais deste ano. "Tudo vai depender como ele [Colbert] vai conduzir esta obra do BRT, que já demora uns 7 ou 8 anos, até o dia da eleição".

Sobre a rejeição de Zé Neto (19% - a menor entre os postulantes), o diretor da Potencial acredita que está ligada diretamente à rejeição consolidada existente pelo PT.

Empate

Sobre o resultado de 29% de Zé Neto e 22% de Colbert, Zeca alega que, estatisticamente, esta diferença de sete pontos percentuais representa um empate entre os postulantes.

"O importante da pesquisa é a gente tentar entender aquilo que os números não mostram. Temos a diferença de Zé Neto (PT) e Colbert Martins (MDB) de sete pontos. Mas isso está dentro da margem amostral, o que significa, estatisticamente, que há um empate entre os dois", explica Zeca Martins

PSL e Bolsonaro

Uma convenção municipal realizada pelo PSL de Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira, 9, confirmou a candidatura da deputada federal Professora Dayane Pimentel à prefeitura. O candidato a vice-prefeito será o professor Sérgio Passos.

Zeca acredita que as chances de Dayane conseguir concorrer às eleições são baixas, mesmo com a possibilidade de apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Não acredito que Dayane Pimentel possa crescer a ponto de estar disputando uma eleição em segundo turno neste cenário atual, mas tudo é possível. Ela pode, por exemplo, voltar a fazer as pazes com o presidente Jair Bolsonaro e ocorrer uma transferência de votos. E esta transferência de votos é diferente em cada cidade e tem que se ver como isso ocorreria em Feira de Santana", explana Zeca Martins.

"A avaliação ruim ou péssima de Bolsonaro em Feira de Santana passa de 55%. Então não sei se Bolsonaro pode ter um peso nas eleições de Feira para tirar um candidato com menos de 4% e levar a disputa da Prefeitura", acrescenta.

Metodologia

O plano amostral da pesquisa foi desenvolvido com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 4 pontos percentuais. Foram realizadas 600 entrevistas por telefone e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o nº BA-04344/2020.

As entrevistas foram realizadas por uma equipe contratada pela Potencial Pesquisa & Informação. A amostra representativa dos eleitores de Feira de Santana foi selecionada com base em cinco Regiões Administrativas (RAs) e nos distritos sorteados aleatoriamente com probabilidade proporcional ao tamanho da população, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Há sempre um questionamento sobre a pesquisa presencial ou por telefone. O que importa é a gente entender que qualquer método e técnica de pesquisa de mercado, de opinião, tem suas limitações e suas vantagens. Na pesquisa por telefone, uma das vantagens é conseguir chegar a muitas localidades que, presencialmente, seria mais difícil".

O número de entrevistas foi proporcional ao tamanho de cada estrato. A partir daí, foram selecionados aleatoriamente os bairros/localidades de cada estrato, com base no tamanho da população. Em seguida, foi feita a seleção aleatória do entrevistado no cadastro, utilizando cotas proporcionais com as seguintes variáveis: gênero, faixa etária, grau de instrução e faixa de renda.

