CNT/Sensus: Serra perde vantagem sobre Dilma no Sul

O candidato à Presidência da República José Serra (PSDB) perdeu vantagem sobre a adversária do PT, Dilma Rousseff, na Região Sul, segundo pesquisa Sensus divulgada hoje pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). A Região Sul era a única em que o candidato tucano liderava na pesquisa de intenção de voto.



Serra é apontado como candidato por 36,1% dos eleitores contra 34,9% de Dilma na Região Sul. A vantagem está dentro da margem de erro que é de 2,2% para mais ou para menos. Na última pesquisa Sensus/CNT, divulgada no fim de agosto, Serra ainda liderava com 47,8% das intenções de voto contra 35,7% de Dilma.



Dilma teve a vantagem sobre o adversário tucano ampliada no Nordeste, segundo o levantamento. Na última pesquisa, Dilma vencia a eleição por 62,1% contra 19,85% do tucano e 6,4% de Marina. Nesta sondagem, a petista foi a 69,2% da preferência do eleitorado, contra 17,2% de Serra e 4,5% de Marina. Na média nacional, Dilma venceria a eleição com 57,8% dos votos válidos.



Escolaridade



Quando divididos os eleitores por escolaridade, Dilma lidera em todas as faixas, com destaque para os entrevistados que cursaram até o curso primário, em que ela tem 56,9% das intenções de voto contra 22,9% de Serra e 6,7% de Marina Silva. Quanto maior a escolaridade do eleitor, menor a vantagem dela sobre Serra. Entre os entrevistados com nível superior, 37,7% apontaram voto em Dilma e 30,3% em Serra. Nessa faixa, Marina tem seu melhor desempenho: 18,2%.



Na divisão por renda familiar, a variação segue o mesmo padrão: quanto menor a renda, maior a vantagem da candidata petista. Na faixa do eleitorado que recebe até um salário mínimo, ela é apontada por 57,6%, contra 23,2% de Serra e 6% de Marina. Entre os entrevistados com renda familiar maior do que 20 salários mínimos, Dilma tem 38,1% da preferência, contra 36,7% de Serra e 5,6% de Marina.



Na divisão por gênero, Dilma Rousseff lidera entre homens (54,4% contra 25,6% de Serra) e mulheres (46,9% contra 27,1% do tucano). Marina Silva tem melhor desempenho entre as mulheres: 9,8% contra 7,9% entre os eleitores do sexo masculino.



A pesquisa CNT/Sensus foi realizada entre os dias 10 e 12 deste mês e ouviu 2 mil pessoas em 136 municípios de 24 Estados brasileiros. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é 29.517/2010.

