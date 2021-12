CNT/Sensus: Dilma tem 46% e venceria no 1º turno

Agência Estado



A pesquisa CNT/Sensus indica que a candidata do PT, Dilma Rousseff, venceria hoje a eleição para a Presidência da República já no primeiro turno. De acordo com os dados divulgados hoje, na lista em que os consultados são estimulados a escolher entre todos os candidatos, Dilma lidera a disputa com 46% das preferências, ante 28,1% do candidato do PSDB e ex-governador de São Paulo, José Serra. A candidata do PV, Marina Silva, tem 8,1%.



Segundo o coordenador da pesquisa, Ricardo Guedes, Dilma venceria no primeiro turno porque, considerando apenas os votos válidos, ela teria 55,3% das preferências, na comparação com os 33,7% do candidato tucano. A conta dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos.



Com o resultado, Dilma ampliou a vantagem sobre Serra para 17,9 pontos porcentuais neste levantamento, ante os 10 pontos porcentuais da pesquisa anterior, feita entre 31 de julho e 2 de agosto. Em um eventual segundo turno, Dilma também seria a vencedora, caso a eleição ocorresse hoje. Ela teria 52,9% das preferências, ante 34% de Serra.



A pesquisa divulgada hoje foi feita entre 20 e 22 de agosto e registrada com o número 24.903/2010 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram feitas 2 mil entrevistas e a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para baixo ou para cima.

