CNT/Sensus: Dilma lidera apenas no Nordeste do País

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, está na liderança da corrida ao Palácio do Planalto apenas no Nordeste do País. A petista aparece nessa região com 60,7% das intenções de voto, enquanto seu adversário, o tucano José Serra, cresceu sete pontos e agora registra 31,1%. Os dados são de pesquisa CNT/Sensus divulgada nesta manhã. Na Região Sul, Serra abriu 20 pontos porcentuais de vantagem sobre Dilma. No Sudeste, ele aparece um ponto à frente da adversária, dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos porcentuais.



O diretor do Sensus, Ricardo Guedes, disse que Dilma mantém a liderança no Norte, mas o instituto reúne os dados dos Estados dessa região com os Estados do Centro-Oeste, onde Serra disparou na frente da petista. Segundo o Sensus, o tucano lidera nas regiões Norte/Centro-Oeste com 45,7% das intenções de voto contra 40,7% de Dilma.



Guedes destacou a virada de Serra no Sul, região em que o tucano desponta com 56% das intenções de voto contra 36,4% da petista. Em setembro, antes do primeiro turno, essa diferença era de apenas cinco pontos porcentuais. No Sudeste, Serra lidera com margem apertada: ele aparece com 44,7% das intenções de voto contra 43,3% de Dilma. Há um mês ela aparecia com 52,1% contra 36% do tucano.

A pesquisa CNT/Sensus ouviu 2 mil pessoas em 136 municípios nas cinco regiões do País e em todos os Estados brasileiros entre os dias 11 e 13 de outubro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 35.560/2010.

Pesquisas - Os institutos Datafolha, Vox Populi e Ibope também divulgaram as primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno. Na sondagem do Datafolha, Dilma aparece com 48% e Serra com 41% dos votos totais. De acordo com o Vox Populi, a petista lidera com 48% contra 40% do tucano. Por fim, segundo o Ibope, a diferença entre os dois adversários é um pouco menor: Dilma tem 49% e Serra 43% dos votos.

