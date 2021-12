CNT/MDA: Marina e Dilma empatam no segundo turno

A pesquisa MDA, divulgada nesta terça-feira, 9, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), apontou que o segundo turno da eleição presidencial está em empate técnico. A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, num confronto de segundo turno contra a presidente Dilma Rousseff teria 45,5% das intenções de voto, contra 42,7%. No levantamento anterior, divulgado em 27 de agosto, Marina vencia Dilma por 43,7% contra 37,8%.



No primeiro turno, Dilma aparece com 38,1%, Marina com 33,5% e Aécio com 14,7%.

Na disputa entre Dilma e Aécio, a presidente se reelege com 47,5% e o tucano, 33,7%. Na sondagem anterior a diferença era de 43% para Dilma e 33,3% para o candidato do PSDB.

Numa disputa entre Marina e Aécio, a candidata do PSB registra 52,2% e Aécio, 26,7%. Na sondagem anterior, Marina registrava 48,9% e Aécio, 25,2%.

A pesquisa apontou ainda que para 49% dos entrevistados, a presidente Dilma Rousseff é quem vai vencer as eleições presidenciais. Para 34,9%, a candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, é a favorita, e para 6,2% o favorito é o tucano Aécio Neves, com 6,2%.



Foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades da federação das cinco regiões entre os dias 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos.



