CMS: PSB deve ganhar mais um vereador nos próximos dias

Atualmente, o PSB tem apenas o vereador Sílvio Humberto na Câmara de Salvador. Nome, inclusive, já ventilado como possível pré-candidato à prefeitura na eleição do ano que vem. Uma informação apurada pelo Portal A TARDE indica que a legenda deverá ganhar um reforço nos próximos dias.

O novo quadro trata-se do vereador José Trindade, que se encontra sem partido depois de ter deixado o Podemos. As tratativas estão avançadas depois que um encontro recente ocorreu entre o legislador e dirigentes da agremiação socialista.

A especulação ganhou força neste sábado, 01, após o vereador ser visto em um evento de comemoração do aniversário do secretário-geral do PSB na Bahia, Rodrigo Hita.

