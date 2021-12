Cláudio Silva lança comitê no Caminho das Árvores

Com a presença do vice-governador João Leão e do deputado federal Cacá Leão, o candidato a prefeito de Salvador Cláudio Silva (PP) inaugurou na noite desta quinta-feira, 8, seu comitê de campanha, que funciona Alameda das Espatódeas, número 80, no Caminho das Árvores.

A candidata a vice-prefeita na chapa de Cláudio, Dinamene Meireles (PP), candidatos a vereadores da coligação PP e PR e simpatizantes da campanha também participaram da inauguração do comitê.

Cláudio disse que sua proposta principal é cuidar das pessoas da cidade e que sua campanha está focada na apresentação de propostas. "Não adianta criticar por criticar, é preciso apresentar propostas de governo por uma cidade melhor", afirmou.

Apoio

O vice-governador João Leão, presidente estadual do PP, destacou a capacidade de gestão de Cláudio Silva para administrar a cidade de Salvador. "Já está provado que Cláudio Silva é um excelente candidato à Prefeitura de Salvador. Ele será um prefeito competente e que vai administrar bem a cidade", disse Leão.

