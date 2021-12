Classe política traça perfil do vice mais cobiçado

Em tempo de alta para os vices Frank Underwood, da série americana House of Cards, e Michel Temer (PMDB) atual presidente da República interino - ambos chamados de "golpistas" pelos adversários - três blocos partidários que disputam a prefeitura de Salvador realizam "tratativas" para definir os vices. Tradicionalmente, na disputa da capital baiana, as coligações colocam um afrodescendente na chapa. Nunca na cabeça.

"Especialistas" dizem que o vice ideal deve ter sintonia política e ideológica com o titular que um dia ele pode substituir. Tecnicamente, o bom vice deve ser pessoa que atraia votos na eleição e, caso a chapa seja eleita, se mantenha fiel ao prefeito, seja discreto e procure ajudar ao invés de atrapalhar a administração.

Ocorre que a formação social, cultural e religiosa de Salvador acrescentou tintas próprias ao perfil do vice. A classe política entende que uma chapa "equilibrada" precisa ter uma mulher ou um afrodescendente, de preferência com ligações com as religiões de origem africana. Isso pela grande quantidade de eleitoras e o fato de 80% da população da capital baiana ser de afrodescendentes.

Na última eleição de prefeito, em 2012, o candidato Nelson Pelegrino (PT) teve como vice a vereadora Olívia Santana (PCdoB), negra e mulher, com amplo diálogo com o culto afro. ACM Neto (DEM) escolheu uma vice de perfil parecido (embora diferente politicamente de Olívia), Célia Sacramento (na época no PV). Neto venceu. Esse ano o governador Rui Costa (PT), após seu partido abdicar de lançar candidato a vice, achou que o nome ideal dos partidos de sua base seria novamente Olívia, desta vez como cabeça da chapa. Ela e o PCdoB não aceitaram.

Lições

Eleições anteriores na cidade ensinaram lições. Uma delas foi presenciada pela reportagem de A TARDE em 2009. O candidato ACM Neto escolheu para vice o deputado Márcio Marinho, pastor da Igreja Universal.

Num dos eventos de campanha Neto visitou o Terreiro Casa Branca em busca de apoio do povo de candomblé e se deu mal. Um dos ogãs que o recebeu, Antonio Luiz Figueiredo, foi direto: "Sou de Oxóssi, por isso sou direto. Eu não voto em você porque sou do candomblé e seu vice é da Igreja Universal, que persegue a minha religião". Neto tentou argumentar. "Ele (Marinho) é uma pessoa muito tolerante, compreensiva e tem agregado muito na nossa caminhada. Não posso exigir dele que repense a sua doutrina, da mesma forma como ele respeita minhas convicções. O pensamento de prefeito, caso eleito seja, é o pensamento da diversidade". Não convenceu os representantes do terreiro.

Nessa mesma eleição o candidato Walter Pinheiro (PT), evangélico, que tinha a senadora Lídice da Mata como vice, também teve dificuldades para pedir votos no segmento afro. Curiosamente João Henrique Carneiro, também evangélico, conseguiu mitigar bem a chapa. Colocou o professor Edvaldo Brito como vice. Além de sua reconhecida competência, Brito é muito ligado ao candomblé. A chapa João/Brito venceu.

No processo atual de escolha do vice, os nomes mais fortes para compor a chapa de Neto são homens e brancos. Aparentemente Célia perdeu força política.

A chapa PCdoB/PT/PSB tentou o nome de João Jorge, presidente do Olodum e ligado ao Movimento Negro, que não aceitou. Partiu para o vereador Gilmar Santiago, que almeja ser o candidato a prefeito pelo PT. O martelo não foi batido.

Já Isidório chegou a sonhar com a deputada Tia Eron (PRB) como vice. Os dois conversaram mas nada foi resolvido até agora.

adblock ativo